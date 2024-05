Leto dni po tragediji na srbski šoli. Otroci so bili žrtve: toda žrtve česa?

Mineva leto dni, odkar je Srbijo – in vso regijo, ves svet – pretresel smrtonosni strelski napad na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. Trinajstletnik je z očetovo pištolo ubit deset ljudi, devet učencev in varnostnika.

Strelski napad je v regiji povzročil strah in zaskrbljenost, v Srbiji so lani predčasno zaključili šolsko leto, vrstili so se množični protesti proti nasilju, opozicija je družno nastopila proti oblasti Aleksandra Vučića. Vladi in njej naklonjenim medijem je očitala, da so krivi za ustvarjanje družbenih okoliščin, ki da so privedle do porasta nasilja.

Osnovna šola Vladislava Ribnikarja se je konec aprila letos na spletni strani poklonila žrtvam napada, vladna delovna skupina za ustanovitev spominskega centra pa je šolam predlagala, da po koncu spomladanskih počitnic posvetijo en teden spominu na tragedijo.

Streljanju na osnovni šoli, v katerem je bilo še šest oseb ranjenih, je dan kasneje sledil nepovezan strelski pohod v bližini Mladenovca, ko je 20-letnik v treh vaseh v okolici ubil devet ljudi, večinoma mladih.

Dan prebujenja

Danes se Srbija s komemoracijo spominja žrtev napada. Dopoldne se bo začel tako imenovani dan prebujenja v ulici Kralja Milutina, kjer se bodo zbrale družine umorjenih, sorodniki, prijatelji, občani, poroča srbska N1. Ves dan bodo lahko občani na temu namenjenem prostoru odlagali cvetje, prižigali sveče in se vpisovali v spominsko knjigo.

Del te ulice, od Njegoševe do Krunske, so poimenovali »prostor tišine« in bo zaprt do večernih ur. Spominski dan pomeni začetek večplastnega procesa komemoracije. Sestavljata jo prostorsko-umetniška postavitev, forum, ki je vabilo državljanom k ​​skupnemu kritičnemu razmisleku o vzrokih in posledicah množičnega pobijanja, ter zaključni glasbeno-scenski program, kot izraz kolektivne žalosti in začetek gradnje odnosov zaupanja in povezanosti med državljani Srbije.

Minuta molka

Pred osnovno šolo Vladislava Ribnikarja se je ob 8.41 oglasila sirena, ki je trajala eno minuto. Ob tem so v vseh medijskih hišah za minuto prekinili program.

Predsednik republike Aleksandar Vučić je zgodaj zjutraj položil cvetje pred šolo in med drugim dejal: »Leto dni mineva od tragedije, ki je pustila neizbrisno brazgotino na duši vse države, za nesmiselnim dejanjem, ki je vzelo prihodnost devetim angelom in njihovemu čuvaju, je ostala praznina, bolečina, nejevera in neizmerna žalost. To dejanje je tudi opozorilo vsej družbi, da zaščitimo naše otroke pred vsakim zlom, nevarnostjo in grožnjo,« je po poročanju Telegrafa dejal Vučić.

Od 9. do 19. ure je pri spomeniku Desanki Maksimović na Tašmajdanu organiziran prej omenjeni forum, na katerem bodo občani s predstavniki multidisciplinarnega tima razpravljali o vprašanjih, povezanih z vzroki in posledicami množičnih strelskih pohodov. Prav tako bodo na platnu v Tašmajdanskem parku predvajali videokolaž spominov na ubite v strelskem napadu.

FOTO: Marko Djurica/Reuters

Kot piše AP, je mati 11-letne žrtve Ane Bozović Ninela Radičević dejala, da še vedno ne more razumeti, da se njena hči ne bo nikoli več vrnila domov. Ves svet bo šel naprej, starši žrtev pa so ostali sami, je še povedala. Meni, da ljudje prehitro pozabimo tragične dogodke, kakršen je bil ta v Beogradu. Navsezadnje so ljudje srečni, ker med žrtvami ni bilo njihovih otrok.

Radičevićeva je vodila prizadevanja za ohranitev spomina na vse, ki so bili ubiti v beograjski šoli in v kasnejšem napadu v bližini Mladenovca. »Vse, kar starši delamo, je to, da se borimo, da 3. maj ne bo pozabljen. Otroci so bili žrtve: toda žrtve česa?«

Mnogi v Srbiji so si pred današnjo obletnico zastavljali isto vprašanje. Tudi zato je program poimenovan prebujenje, kot očiten poziv k premisleku naroda, ki »se mora šele sprijazniti s svojo vlogo v številnih vojnah v devetdesetih letih in kulturo nasilja, ki prevladuje od takrat«, poroča AP.

Program je nastal v sodelovanju z ožjim svetom multidisciplinarnega tima za ustanovitev memorialnega centra v spomin na žrtve množičnega poboja 3. maja 2023 v Beogradu in z družinami žrtev ter ob podpori predstavnikov srbske vlade in uradnega Beograda.

Sojenje napadalčevim staršem

Kaj se je zgodilo s 13-letnikom, ki je ubil učence in varnostnika? Na višjem sodišču v Beogradu se je januarja začelo sojenje staršem mladoletnega napadalca. Sojenje je zaprto za javnost, spremljajo ga lahko le svojci žrtev.

Višje državno tožilstvo je v obtožnici zahtevalo 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol zapora za mater strelca. Oče je obtožen hudega kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti, ker je 13-letnega sina kljub njegovi mladosti učil streljati s strelnim orožjem in ker orožja, ki ga je v napadu uporabil deček, ni ustrezno zavaroval. Materi sodijo zaradi nezakonitega posedovanja orožja.

Sodijo tudi lastniku strelskega kluba, v katerem se je 13-letnik učil streljati, in tamkajšnjemu inštruktorju. Obtožena sta krivega pričanja med preiskavo, tožilstvo pa za vsakega od njiju zahteva tri leta zapora.

Zaradi mladosti napadalec za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati, so pa proti njemu in njegovim staršem, pa tudi proti šoli in državi, odškodninsko tožbo lani vložili svojci žrtev strelskega napada. Predsednik višjega sodišča Dragan Milošević je v torek dejal, da pričakuje, da bodo postopki v zvezi z napadom končani leta 2025.

FOTO: Marko Djurica/Reuters

Posledice na političnih tleh

Tragedija je povzročila tudi politično obračunavanje s predstavniki oblasti. Parlamentarni opoziciji ni uspelo izglasovati nezaupnice zoper notranjega ministra Bratislava Gašića, ki so mu očitali objektivno odgovornost za tragedijo. Je pa odstop podal šolski minister Branko Ružić, ki se je pred tem znašel pod plazom kritik, ko je krivdo za strelski pohod pripisal zahodnim vrednotam, internetu in videoigram. Kljub političnim pretresom tragediji v Beogradu in Mladenovcu nista bistveno zamajali vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), ki je decembra znova zmagala na parlamentarnih volitvah.

Na krilih enih najbolj množičnih demonstracij po padcu režima Slobodana Miloševića pa se je okrepila liberalna opozicija, združena v koaliciji Srbija proti nasilju, ki je s poenotenjem kljub nepravilnostim na lokalnih volitvah v Beogradu dosegla dober rezultat in uspelo ji je doseči njihovo ponovitev. Okrepila je tudi zahteve po izboljšanju volilne zakonodaje, a je pred ponovitvijo volitev razpadla.

Nov izbirni predmet za krepitev pozitivnih vrednot

Z vladnimi ukrepi po smrtonosnih napadih opozicija ni zadovoljna, tako glede neizpolnjene zahteve po zamenjavi članov sveta za regulacijo elektronskih medijev kot glede siceršnjih ukrepov za zmanjšanje nasilja.

V osnovnih šolah so sicer oblasti uvedle nov izbirni predmet za krepitev pozitivnih vrednost, omogočile začasno nekaznovano predajo nezakonitega orožja, napovedale so, da bodo povečali število policistov, da bo v vsaki osnovni šoli ob varnostniku nenehno navzoč tudi policist, pa tudi zaostritev zakonodaje v zvezi s strelnim orožjem.