FOTO:Mineva leto dni od strelskega napada na Novi Zelandiji

REUTERS Nova Zelandija se je po napadu temeljito spremenila, je dejala na tiskovni konferenci ob obletnici strelskega napada v Christchurchu novozelanskda premierka Jacinda Ardern. FOTO: Stringer/Reuters

S polavtomatsko puško streljal vsevprek

AFP Člani muslimanske skupnosti odhajajo po skupni molitvi ob obletnici strelskega napada v Christchurchu. FOTO: Sanka Vidanagama/AFP

Polavtomatsko orožje so prepovedali

Danes se je na stotine muslimanov s skupno molitvijo v Horncastle Areni v Christchurchu spomnilo na vse, ki so pred letom dni – obletnica bo v nedeljo – v strelskem napadu skrajnega desničanja Brentona Tarranta izgubili življenja. Enainpetdeset ljudi je med molitvijo v dveh mošejah postrelil morilec, preden so ga obvladali in prijeli. Po besedah premierkese je Nova Zelandija skupaj s prebivalci od takrat temeljito spremenila, poroča BBC.Premierka pa je na tiskovni konferenci ob obletnici napada priznala tudi, da je v državi treba narediti še veliko potez za zaustavitev radikalizacije posameznikov in skupin. »Kot narod in kot posamezniki bomo morali opozarjati na vsako nasilništvo, na vsak napad, na rasizem in diskriminacijo in ga obsoditi.«Napadalec je 15. marca lani, v času petkovih molitev, s polavtomatsko puško najprej vdrl v mošejo Al Noor v Christchurchu in streljal vsevprek. Po manj kot minuti se je vrnil do avtomobila, ki ga je parkiral pred mošejo, vzel še drugo puško in se vrnil v notranjost ter nadaljeval streljanje. Tu je ubil 43 ljudi. Prek spletne kamere je v živo na facebooku prenašal svoje početje. Po streljanju v Al Nooru se je odpeljal še do mošeje Linwood, ustrelil dva človeka pred njo, nato pa je streljal še v okna. Če ne bi bilo pogumnega moškega, ki je prišel iz mošeje, napadalcu odvzel puško in ga začel loviti, bi bilo mrtvih gotovo še več, tako pa je tu ubil osem ljudi.Slab mesec po napadu je novozelandski parlament na predlog vlade in premierke Ardernove že sprejel spremenjeni zakon o orožju, ki prepoveduje polavtomatsko in vojaškemu podobno orožje in dele za predelavo pušk v polavtomatske, zdaj pa se je izteklo tudi že obdobje, v katerem so lastniki tako prepovedano orožje lahko za odškodnino predali oblastem. Na tak način je država odkupila in iz uporabe umaknila 60.907 kosov nevarnega orožja in po besedah Ardernove se tudi zato Novozelandci lahko znova počutijo bolj varne.Takrat osemindvajsetletni napadalec Brenton Tarrant je junija lani prvič stopil pred sodnike, vendar je zavrnil obtožbe o umoru enainpetdesetih ljudi, o poskusu umora še štiridesetih ljudi in obtožbe o teroristični dejavnosti. Glavna obravnava proti njemu se bo na sodišču začela junija letos.