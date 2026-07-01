Miniaturni 11. september

Nesreča bo najbolj prizadela »gospodarstvo nizke nadmorske višine«.

Če ne bi bilo družbenih medijev, bi bila nesreča malega športnega letala, ki se je v kitajskem glavnem mestu zgodila prejšnji petek, verjet­no že pozabljena. Kitajska oblast bi celotno dogajanje pometla pod preprogo, dokler ne bi razi­skala, kaj se je zgodilo, ko je lahko letalo z eno osebo v pilotski kabini trčilo v enega od zgornjih nadstropij najvišjega nebotičnika v vzhodnem okraju Pekinga. Tako je nesrečni dogodek, v katerem je pilot izgubil življenje, 13 ljudi pa je bilo poškodovanih, še vedno vroča tema med Kitajci, ki na družbenih omrežjih delijo posnetke poškodovanega stolpa Citic, ob tem diskretno sprašujejo, kaj se je zgodilo. Je bilo to nesrečno naključje? Je šlo morda za izražanje nezadovoljstva z državno politiko? Je mogoče, da je šlo za poskus terorističnega napada, ...