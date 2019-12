Cerar k Vučiću, Vučić k Putinu

Srbski predsednik Vučić je izrazil zadovoljstvo s prizadevanjem Slovenije za Zahodni Balkan. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Slovenija poglablja prijateljstvo in sodelovanje s Srbijo. Dvodnevni obisk ministra za zunanje zadevev Beogradu, ki se je končal danes, bo s srečanjem obeh vlad sredi meseca v Novem Sadu zaokrožil letošnje živahne medsebojne stike najvišjih predstavnikov držav. Srbski predsednik Aleksandar Vučić , s katerim se je v okviru obiska pogovarjal Cerar, se bo jutri srečal z ruskim predsednikomv Sočiju ob Črnem morju.Med pomembnejšimi temami ločenih pogovorov Cerarja s srbskim kolegom zunanjim ministromin s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sta bili nadaljnje gospodarsko sodelovanje med državama in dinamika širitvenega procesa EU na države zahodnega Balkana. Cerar je poudaril, da Slovenija podpira Srbijo na njeni poti k EU ter da je treba širitveni proces čim prej nadaljevati in omogočiti pričetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. »Slovenija regijo razume in je z njo tesno prepletena tako na medčloveški ravni kot gospodarsko,« je dejal Cerar.Podprl je vse pobude regije, ki peljejo k povezovanju in vodijo k tesnejšemu gospodarskemu sodelovanju; v zadnjem času je to »mini schengen«. V pogovorih se je dotaknil tudi dobrega sodelovanja slovenskih policistov na srbsko-makedonski meji v boju proti prehajanju migrantov in drugega sodelovanja organov za notranje zadeve obeh držav v boju proti tihotapcem migrantov in preprečevanju trgovine z ljudmi.Slovenija je v zadnjem desetletju namenila za različne projekte v Srbiji 14 milijonov evrov in po besedah Cerarja bo s pomočjo nadaljevala. Minister se je srečal tudi s slovenskimi gospodarstveniki v Srbiji, ki so mu potrdili, da obstajajo možnosti za še več gospodarskega sodelovanja na obeh straneh. V zadnjem letu je bila blagovna menjava med obema državama 1,5 milijarde evrov. Diplomaciji in gospodarski zbornici obeh držav poskušata spodbuditi čim več gospodarskega sodelovanja. Cerarjev obisk je bil tudi predhodnica skupne seje obeh vlad, ki bo 17. decembra v Novem Sadu. Ob tem je bilo napovedano srečanje gospodarstvenikov obeh držav - podobno, kot je bilo organizirano ob obisku predsednika državejanuarja letos -, a smo dane izvedeli, da dogodka ne bo.Minister Cerar se je srečal tudi s predsednico srbske skupščinein beograjskim nadškofomSrbski predsednik Vučić je izrazil zadovoljstvo s prizadevanjem Slovenije za Zahodni Balkan na srečanju evropskih voditeljev v Berlinu in nadaljevanje neformalnih srečanj v okviru procesa Brdo - Brioni. Slovenijo je označil kot pomembnega ekonomskega partnerja Srbije, državi sta povezani tržiščema in tudi vse bolj uspešno naložbeno sodelovanje.Kmalu po srečanju s Cerarjem je Vučić odpotoval v Soči ob Črnem morju, kjer se bo srečal s predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom. To bo že njuno 17. srečanje, od katerega pričakuje konkretne dogovore o bilateralnem sodelovanju. Tja pa odhaja tudi s kopico težav.