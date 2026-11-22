Južnokorejski minister za izobraževanje Choi Kyo-jin je danes ponudil odstop zaradi kritik, povezanih z varnostnimi ukrepi za preprečevanje goljufanja z umetno inteligenco na nacionalnem sprejemnem izpitu za vpis na univerze. Izpit je potekal v četrtek, poostreni ukrepi pa so povzročili več nevšečnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Varnostne ukrepe so zaostrili le nekaj dni pred izpitom, potem ko je kandidat z najvišjim rezultatom na nacionalnem izpitu za davčne računovodje priznal, da je z uporabo miniaturne kamere posredoval izpitna vprašanja umetni inteligenci, nato pa odgovore preverjal na mobilnem telefonu. Kandidat je aprila dosegel nenavadno visoko število točk, saj se je zmotil le pri enem od 160 vprašanj.

Primer je v državi sprožil veliko zaskrbljenost zaradi vse pogostejše uporabe novih tehnologij za goljufanje. Južnokorejske oblasti so zato uvedle vrsto dodatnih varnostnih ukrepov. Med drugim so prepovedale elektronske naprave v izpitnih prostorih, pregledovale očala kandidatov in z lepilnim trakom prekrivale gumbe na njihovih oblačilih.

Poleg tega so pred začetkom izpita in med njim sprožila nacionalna obvestila v sili, zaradi katerih so zazvonili mobilni telefoni učencev in drugih prebivalcev. S tem so želeli zagotoviti, da kandidati pri sebi nimajo telefonov.

Kljub poostrenemu nadzoru so med izpitom odkrili najmanj 111 kršitev, povezanih z elektronskimi napravami. Po podatkih južnokorejskega ministrstva za izobraževanje so jih 54 odkrili s pomočjo opozoril v sili, 52 med drugimi varnostnimi pregledi, v petih primerih pa so kandidati naprave dejansko uporabljali med izpitom.

Med njimi so bila tudi očala z umetno inteligenco in miniaturne kamere. Ukrepi so povzročili tudi številne zaplete, zaradi česar je minister za izobraževanje Kyo-jin danes ponudil odstop. »Zdaj, ko je izpit končan, čutim veliko odgovornost in ponujam svoj odstop,« je sporočil.

Izpit, znan pod imenom Suneung, sicer poteka enkrat letno in velja v tej izredno konkurenčni državi za vstopnico do prestižnih univerz, dobro plačanih delovnih mest in celo boljših možnosti za poroko. Suneung traja do devet ur.