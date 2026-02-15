Minister za pravosodje po korupcijski aferi poskušal pobegniti iz države

Nekdanji ukrajinski minister za pravosodje German Galuščenko, ki je bil novembra lani razrešen sredi preiskave korupcijskega škandala v energetskem sektorju, je bil danes aretiran, ko je skušal pobegniti iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Danes so detektivi med prečkanjem državne meje v okviru primera Midas pridržali nekdanjega ministra za energetiko,« je v izjavi navedel ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad (NABU), pri čemer sicer niso omenili Galuščenkovega imena.

»Preiskovalni postopki potekajo v skladu z zakonskimi zahtevami. Podrobnosti bodo sledile,« so dodali.

V t. i. primeru Midas je NABU preiskoval 100 milijonov dolarjev težko korupcijsko afero s podkupninami, ki je novembra lani pretresla ukrajinsko politiko in energetski sektor.

V obdobju 15 mesecev so takrat v sodelovanju s specializiranim protikorupcijskim tožilstvom izvedli 70 preiskav in odkrili kriminalno združbo, ki naj bi dobivala podkupnine od pogodb, ki jih je sklepal ukrajinski državni upravljavec jedrskih elektrarn Energoatom.

V središču afere naj bi bil poslovnež Timur Mindič, tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Glede na ugotovitve tožilstva naj bi Galuščenko od njega prejel usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju.

Nekdanji minister za energetiko je bil takrat začasno razrešen, nato pa je še isti dan odstopil s položaja.