Minister za zdravje: kokain sem snifal s stranišč, ne bojim se bakterij

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši je med intervjujem pri podkasterju Theu Vonu v oddaji This Past Weekend med drugim dejal, da ga ni strah bakterij, saj je »snifal kokain s straniščnih desk«, in dodal, da ve, da ga bo »ta bolezen«, mišljena je odvisnost od drog, »ubila«.

V podkastu je razpravljal o zgodovini zlorabe drog in udeležbi na podpornih srečanjih za zdravljenje odvisnikov pred in med pandemijo covida-19 ter razkril, da se bojuje z odvisnostjo od drog in alkohola ter da mora vsak dan obiskovati srečanja podporne skupine.

Protect Our Care, neprofitna organizacija, ki se bori za cenovno dostopno zdravstveno varstvo v ZDA, je po intervjuju že pozvala Kennedyja k odstopu.

Menijo namreč, da je »najbolj nevarna, premočno neprimerna oseba, kar jih je kdaj vodilo tako pomembno zvezno agencijo, ki ima moč odločati o življenju in smrti«.

Kennedy je sicer zloglasen po svojih nenavadnih stališčih o zdravstvu. Med drugim nasprotuje cepivom in spodbuja pitje surovega, nepasteriziranega kravjega mleka.