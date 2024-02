Ministri v Bruslju razpravljajo o zahtevah kmetov, ti pa s traktorji na ulicah

Ob robu današnjega zasedanja kmetijskih ministrov se v Bruslju zbirajo kmetje s traktorji, ki niso zadovoljni z dosedanjim ukrepanjem Evropske unije. Po zadnjih podatkih je na bruseljskih ulicah že okoli 900 traktorjev, večinoma se premikajo v okolici institucij EU, poročajo belgijski mediji.

Policija z vodnimi topovi

Razmere v belgijski prestolnici so zato vse bolj napete. Na več krajih so protestniki zakurili ogenj, med drugim zažigajo pnevmatike. Policija skuša požare pogasiti z vodnimi topovi. Kmetje so poleg tega na cesto, ki povezuje staro mestno jedro z evropsko četrtjo, stresli pnevmatike, pomešane z blatom. Prebili so tudi eno od policijskih cestnih blokad.

Zaradi protestov je promet po mestu močno oviran. Policija je sicer zaradi napovedanih protestov že zgodaj zjutraj zaprla več predorov in dve postaji podzemne železnice v bližini evropskih institucij. Ljudem je svetovala, naj se proti središču mesta ne odpravijo z avtomobilom.

Na več krajih so protestniki zakurili ogenj, med drugim zažigajo pnevmatike. FOTO: Yves Herman/Reuters

Kmetje so v Bruslju protestirali že v začetku meseca ob zasedanju voditeljev držav članic, vendar niso zadovoljni z dosedanjim ukrepanjem EU. Kot so v pozivu na proteste zapisali v sindikatu valonskih kmetov Fugea, je treba evropsko komisijo »znova spomniti« na težave.

»Vrnili smo se, da bi spomnili na našo glavno zahtevo, to je zagotoviti dostojne prihodke za kmete. Zato je treba končati politiko proste trgovine in deregulacije trgov,« je povedal predstavnik Fugee Timothée Petel.

Prioriteta so pravične cene

Predlagani ukrepi evropske komisije, kot sta začasen odstop od nekaterih okoljskih zahtev in administrativna razbremenitev, so po Petelovih besedah potrebni, vendar ne rešujejo ene njihovih prioritet. To je zagotovitev pravičnih cen.

Kmetijski ministri članic, med njimi državna sekretarka na slovenskem kmetijskem ministrstvu Eva Knez, danes v Bruslju razpravljajo o odzivu na zahteve kmetov. Obravnavajo predloge evropske komisije za zmanjšanje administrativnega bremena kmetov.

Po zasedanju se bosta belgijski kmetijski minister David Clarinval in evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski sestala z mladimi kmeti, so sporočili z belgijskega predsedstva sveta EU.

Bruselj različne ukrepe pripravlja, potem ko so se v številnih evropskih državah kmetje odpravili na ulice, med drugim v Nemčiji, Franciji, Belgiji in Španiji, pa tudi v Sloveniji. Zahtevajo boljše cene za njihove proizvode, manj birokracije in določena odstopanja pri izpolnjevanju okoljskih ciljev. Kmete na vzhodu EU je na ulice pognala tudi po njihovem mnenju nelojalna konkurenca iz Ukrajine.