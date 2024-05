Ministrica Fajonova bo z egiptovskim kolegom govorila o premirju v Gazi

Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo danes v Kairu sestala z egiptovskim kolegom Samehom Šukrijem, s katerim bosta govorila o razmerah v Gazi, zlasti v luči nedavnega zaprtja mejnega prehoda Rafa. Spregovorila bosta tudi o poteku pogajanj za prekinitev ognja med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom.

Fajon je že v soboto ob obisku mejnega prehoda Rafa pozvala k njegovemu odprtju in poudarila potrebo po okrepitvi dostave humanitarne pomoči v palestinsko enklavo. Potrebe civilistov po pomoči so se namreč zaradi zaprtja prehoda še okrepile.

V luči tega je ministrica izraelske oblasti tudi pozvala, naj zaustavijo vojaško operacijo v Rafi ter omogočijo odprtje humanitarnih poti in zagotovitev dostopa konvojev s hrano, zdravili in ostalih nujnih življenjskih potrebščin do ljudi v Gazi.

Ministrica bo današnji obisk Egipta sklenila z ogledom razvojnega projekta Recikliranje plastike iz Nila na otoku Kursaja, kjer se bo tudi sestala z okoljevarstveniki. Šestmesečni projekt je namenjen čiščenju reke Nil in ozaveščanju o pomenu varovanja okolja. Projekt z okoli 30.000 evri sofinancira tudi Slovenija.

Bližnjevzhodno turnejo bo nato v ponedeljek nadaljevala v Združenih arabskih emiratih. V torek bo v katarski Dohi, obisk pa bo zaključila v sredo v Rijadu v Savdski Arabiji. Že pred tednom dni se je ministrica srečala s predstavniki Izraela in Palestine.