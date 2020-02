Ministrica razrešena, ker je nastopila pred napisom »Republika Makedonija«

Približevanje Natu medtem dobro poteka, saj mora pristopni protokol Severne Makedonije ratificirati samo še Španija. FOTO: Robert Atanasovski/Afp

Makedonska ministricamora zapustiti položaj, ker je na novinarski konferenci nastopila pred napisom s prejšnjim imenom svoje države. Za njeno razrešitev je parlament Severne Makedonije po dolgi razpravi glasoval minulo noč z 62 glasovi za in 26 proti, danes poročajo makedonski mediji.Omenjena ministrica začasne vlade pripada nacionalistični stranki VMRO-DPMNE, ki je bila proti preimenovanju Makedonije v Severno Makedonijo, kar je s ciljem rešitve dolgoletnega spora z Grčijo lani dosegel prejšnji premier. Slednji je na začetku januarja odstopil in s tem odprl pot predčasnim parlamentarnim volitvam 12. aprila. Do takrat bo državo vodila začasna tehnična vlada pod vodstvom prejšnjega notranjega ministraSlednji je predlagal razrešitev ministrice za delo Mizrahijeve po protestu Aten zaradi njenega javnega nastopa pred imenom Republika Makedonija namesto Republika Severna Makedonija. Ukrep je pojasnil z obrazložitvijo, da je kršila ustavo in s tem ogrožala približevanje države EU in zvezi Nato.Vlada socialdemokrata Zaeva je kljub močnemu nasprotovanju opozicije sklenila z Grčijo zgodovinski prespanski sporazum, v skladu s katerim je država 12. februarja lani spremenila ime v Severno Makedonijo. Kljub temu je nato Francija z zahtevo po prenovi širitvenega procesa preprečila, da bi Severna Makedonija dobila datum za začetek pristopnih pogajanj z EU.Približevanje Natu medtem dobro poteka, saj mora pristopni protokol Severne Makedonije ratificirati samo še Španija, kjer se je proces zavlekel zaradi težav pri oblikovanju vlade.