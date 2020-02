Ministrica Susanne Raab prvo srečanje s predstavniki manjšin ocenila za konstruktivno

Večja prepoznavnost manjšin v programih ORF

Sebastian Kurz. FOTO: Pool/Reuters

Večjo prepoznavnost narodnih skupnosti v programih avstrijske ORF namerava vlada zagotoviti z radijskimi programi v jezikih narodnih skupnosti, večjim upoštevanjem narodnih skupnosti v skladu s pravnimi zavezami ORF, razširitvijo ponudbe na tretji televizijski program ter upoštevanje jezikov priznanih narodnih skupnosti.

Na sestanku so sodelovali predsedniki in podpredsedniki sosvetov za narodne skupnosti, med njimi predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS)Sadovnik je po sestanku za povedal, da je ministricav pogovoru pokazala iskreno zanimanje za manjšine, izpostavila njihov pomen in se zavzela za redne stike z njihovimi predstavniki. Ob tem je v ospredje postavila podporo jeziku in kulturi posameznih manjšin.Kot so sporočili iz avstrijske vlade, je ministrica ocenila, da je bilo današnje srečanje konstruktivno, kar je dober temelj za pozitivno sodelovanje za prihodnost. »Kot predvideva ustava, bomo skrbeli ter podpirali obstoj in ohranitev priznanih narodnih skupnosti,« je še zagotovila.Na sestanku so sodelovali predstavniki slovenske, hrvaške, madžarske, češke in slovaške narodne skupnosti ter Romov.Avstrijska vlada, ki jo sestavljajo ljudska stranka in Zeleni, v svojem programu glede narodnih skupnostih med drugim predvideva novo uzakonitev ustavnopravnih določb za narodne skupnosti ter podporo narodnim skupnostim.Program vlade pod vodstvom kanclerjapoleg tega predvideva prizadevanja za večjo prepoznavnost narodnih skupnosti v programih avstrijske radiotelevizije ORF.Ob tem predvideva tudi ustanovitev skupne delovne skupine za preučevanje možnosti modernizacije zastopstva narodnih skupnosti.Glede podpore narodnim skupnostim je vlada napovedala prizadevanja za pravočasno povišanje podpore narodnim skupnostim in zagotavljanje podpore manjšinskim medijem v okviru proračuna, in sicer naj bi veljalo načelo eno glasilo za vsako narodno skupnost, pogovore z deželami in občinami za zagotavljanje skupnih in učinkovitih finančnih sredstev za ustanovitev, ohranjanje in podporo dvo- ali večjezičnih vrtcev narodnih skupnosti in ostalih ponudb za predšolsko vzgojo in varstvo.