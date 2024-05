Ministrica Tanja Fajon ne vidi razloga za odlašanje s priznanjem Palestine

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes povedala, da ne vidi razloga za odlašanje s priznanjem Palestine. Kot je dejala novinarjem pred sejo vlade, je Slovenija že sprožila postopek za priznanje, na zunanjem ministrstvu pa imajo pripravljen tudi sklep, ki ga lahko dajo na dnevni red, kadar koli se bo vlada odločila. »Jaz si želim, da to opravimo čim prej in pošljemo predlog tudi v državni zbor,« je poudarila ministrica. Že pred tem je v sredo zvečer v Odmevih RTV Slovenija nakazala, da priložnost za to vidi že na današnji seji vlade.

Po prepričanju ministrice s tem Slovenija pošilja pomembno sporočilo, da želi zagotavljati premirje, ki je ključno v regiji, tudi trajno varnost tako Izraelcev kot Palestincev, na drugi pa Palestincem sporoči, da imajo pravico do samoodločbe, do svoje državnosti in svojega obstoja. »Slovenija je naredila pomemben korak, nepovraten, in jaz vztrajam, da je čas, da ga izpeljemo do konca,« je poudarila Fajonova.

Grožnje Izraela Norveški, Irski in Španiji, ki so priznanje Palestine napovedale za prihodnji teden, po mnenju ministrice ne smejo prestrašiti Slovenije. Prizadevanja Slovenije, da bi pridobila večjo podporo držav za priznanje, ministrica vidi tudi kot obliko pritiska na izraelsko vlado.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk pa je poudaril, da Slovenija prizadevanja, da poišče še eno skupino držav za priznanje, nadaljuje v dogovoru s trojico, ki bo Palestino priznala 28. maja, da bi dali priznanju še večjo težo.

»To je naša zaveza tem trem državam, pa tudi tistim drugim državam, s katerimi se še dogovarjamo, tako da je naša zaveza tudi povsem skladna z dejstvom, da imamo posebno odgovornost kot članica varnostnega sveta in delujemo tudi skozi varnostni svet,« je dejal pred sejo vlade.

Vlada je postopke za priznanje Palestine sprožila 9. maja in kot skrajni rok, ko naj bi odločitev posredovala državnemu zboru, določila 13. junij. V postopku za priznanje je izrazila pričakovanja za obe strani. Volk je danes poudaril pomen teh pričakovanj, češ da »samo priznanje ne nahrani nikogar in ne reši življenja nikomur«.

Evropski poslanec Milan Brglez je v intervjuju, ki bo objavljen v soboto v prilogi Dnevnika Objektiv, sicer dejal, da Volk nasprotuje priznanju Palestine. »En človek zaustavlja vso državo,« je bil kritičen.

Volk je danes v odzivu za STA poudaril, da Brglez zavaja javnost z neresnicami o njegovem delu in o delu slovenske vlade. »Nenavadno je, da ob tem izkazuje popolno nerazumevanje delovanja vlade in sprejemanja vladnih odločitev. Še bolj nenavadno je, da ne razume posebne odgovornosti Slovenije kot članice VS ZN. Še najbolj nenavadno pa je, da napada vlado, v katero se ponuja za zunanjega ministra,« je bil še kritičen v pisni izjavi.