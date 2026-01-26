Minnesota po še enem streljanju upa na razelektritev

Zaostritve v Minnesoti zaradi­ aretacij nezakonitih priseljencev, ki jih izvajajo agenti zveznih oblasti, so po vsem sodeč dosegle prelomno točko. Po sobotnem uboju 37-letnega demonstranta Alexa Prettija je republikanski predsednik Donald Trump napovedal razmislek o dosedanjih ukrepih in v Minneapolis poslal vrhovnega po­oblaščenca za migrantske zadeve Toma Homana. V ponedeljek popoldne je povedal, da je imel z demokratskim guvernerjem Minnesote Timom Walzem dober telefonski pogovor, ter bo ob boljšem sodelovanju med njima zmanjšal število zveznih agentov.