V zadnjem tednu 6,6 milijona novih brezposelnih

Predsednik ameriške Federal Reserve Jerome Powell Foto Kevin Lamarque Reuters

New York – Desetim milijonom ameriških brezposelnih iz zadnjih dveh marčevskih tednov se je zadnji teden pridružilo 6,6 milijona novih. Popolna ohromitev države in velikega dela gospodarstva zaradi koronavirusa pričakovano pustoši po trgu dela.Število iskalcev zaposlitve je že dvakrat večje od tistega iz zadnje finančne krize, strokovnjaki pa tudi za prihodnje tedne ostajajo črnogledi. Predsednikje do konca aprila podaljšal predloge za upočasnitev širjenja močno nalezljive bolezni, v številnih zveznih državah pa razen v nujnih primerih zahtevajo ostajanje doma. Kongres je za prihodnje štiri mesece že sprejel velikodušna nadomestila za brezposelnost v višini šeststo dolarjev na teden, a tudi finančno podporo tistim podjetjem, ki ne bodo odpuščala. Zadnje statistike kažejo več kot 14.800 smrti zaradi koronavirusa, a se to število iz ure v uro povečuje. Trump govori o svetlobi na koncu predora, a tudi opozarja, da bodo prihodnji dnevi najtežji.V četrtek je tudi ameriška centralna banka predstavila nov program za podporo gospodarstvu v višini 2,3 bilijona dolarjev. Veliko tega denarja bo šlo za posojila manjšim in srednje velikim podjetjem, del pa tudi za mesta in zvezne države, ki se zaradi krize soočajo z velikimi finančnimi težavami. Po besedah predsednika federal Reserveso zdaj najvišje prioritete spopad z zdravstveno krizo, skrb za bolne in omejitev širjenja virusa, zato hočejo poskrbeti za največjo močno stabilnost in s tem za temelje hitrega okrevanja po končanju krize. Ameriška centralna banka je že konec marca naznanila neomejeno nakupovanje državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev ter obrestne mere približala ničli.