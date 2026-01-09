Minuta molka in zvonenje cerkvenih zvonov po vsej državi

V Švici je danes dan žalovanja za desetine (večinoma) najstnikov, ki so umrli v požaru v baru v smučarskem središču Crans-Montana. Dober teden dni po tragediji v baru Le Constellation, v kateri je umrlo 40 ljudi, 116 pa je bilo ranjenih, se bo alpska država ob 14. uri ustavila z minuto molka, zazvonili bodo zvonovi cerkva po vsej Švici.

V Martignyju, mestecu približno 50 kilometrov od Crans-Montane, ki je zaradi močnega snežnega viharja skoraj nedostopna, bo potekala spominska slovesnost za žrtve. V živo jo bodo prenašale javne radiotelevizije, za prebivalce Crans-Montane bo v kongresnem centru Le Régent organiziran prenos v živo. Spomenik, ki je zrasel pred barom, obložen s cvetjem, svečami in sporočili žalovanja ter podpore, so včeraj prekrili s ponjavo, podobno igluju, da bi ga zaščitili pred močnim sneženjem.

Pred dnevi so se žrtvam poklonili tudi smučarji v Crans-Montani. FOTO: FB

Švicarskemu predsedniku Guyju Parmelinu, ki je požar razglasil za »eno najhujših tragedij, kar jih je doživela naša država«, se bosta na slovesnosti pridružila tudi francoski in italijanski kolega, Emmanuel Macron in Sergio Mattarella, čigar državi sta v požaru izgubili 9 oziroma 6 državljanov.

Slovesnosti naj bi se udeležili tudi visoki uradniki iz Belgije, Luksemburga, Srbije in Evropske unije. Na dogodek so vabljeni predstavniki iz 37 držav in Evropske unije, prišla naj bi tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Druge države bodo zastopali njihovi veleposlaniki.

Med smrtnimi žrtvami in ranjenimi je bilo skupno 19 narodnosti. Polovica ubitih v požaru je bila mlajših od 18 let, najmlajši so bili stari komaj 14 let.

Lastnika bara Le Constellation Jacques Moretti (levo) in Jessica Moretti (sredina) sta danes na zaslišanje v uradu državnega tožilca kantona Valais. Znanih je vedno več podrobnosti o njunem poslovanju, preteklosti pa tudi prvem odzivu po tragediji. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Tožilci menijo, da so požar povzročile steklenice šampanjca s pritrjenimi iskricami, ki so jih dvignili preblizu zvočnoizolacijske pene na stropu v kleti bara, edini izhod iz kleti pa je bilo strmo in ozko stopnišče. Švicarske oblasti so v torek priznale, da v Le Constellation od leta 2019 niso bili opravljeni nobeni inšpekcijski pregledi požarne varnosti, kar je med ljudmi sprožilo ogorčenje.