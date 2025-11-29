Tridnevno žalovanje za številne žrtve grozljivega požara

Uradniki v Hongkongu so se z minutami molka poklonili žrtvam najbolj smrtonosnega požara v zadnjih 80 letih. V ognjenih zubljih je umrlo najmanj 128 ljudi, na desetine jih še zmeraj pogrešajo. Zaradi suma korupcije pri obnovi stolpnic, ki jih je zajel požar, so po poročanju BBC aretirali enajst ljudi. V Hongkongu se je začelo tudi tridnevno žalovanje.

Jutranja slovesnost z minutami molka je potekala pred sedežem vlade, vodja oblasti v Hongkongu John Lee se je skupaj z drugimi uradniki poklonil spominu na žrtve. Zastavi na Kitajskem in v Hongkongu so spustili na pol droga. Vlada je za čas žalovanja odpovedala vse javno financirane prireditve in po različnih točkah v mestu postavila javne žalne knjige, v katere se lahko podpišejo prebivalci.

Več kot dva tisoč gasilcev se je skoraj dva dni borilo z ognjenimi zublji, ki so hitro požirali stavbe in ljudi. Vzrok požara še ni znan, poroča BBC, čeprav so oblasti sporočile, da sta širjenje omogočila polistiren in zaščitna mreža, ki je bila nameščena na zunanji strani oken. Poleg tega so bile stolpnice prekrite z bambusovimi odri, ki jih v Hongkongu pogosto uporabljajo.

Hongkonška vlada je po različnih točkah v mestu postavila javne žalne knjige. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

V naslednjih tednih bodo policisti na požarišču zbirali dokaze. Prebivalci Hongkonga so jezni, saj menijo, da so bili požarni sistemi v stolpnicah pokvarjeni in da so o tem pred požarom opozorili podjetje Wang Fuk Court, zadolženo za prenovo stavb.

Člani neodvisne komisije za boj proti korupciji so sporočili, da so v petek aretirali direktorje podjetja in podizvajalce, ki so gradili oziroma nameščali bambusove odre. Hongkonški minister za delo in socialno varstvo Chris Sun je novinarjem povedal, da je njegov oddelek od julija lani opravil 16 pregledov del, ki so potekala na stavbi Wang Fuk Court.

Zaradi suma korupcije pri obnovi stolpnic, ki jih je zajel požar, so aretirali enajst ljudi. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Sotesko, v kateri je divjal grozljiv požar, so zgradili leta 1983 in je po vladnem popisu prebivalstva iz leta 2021 zagotavljala 1984 stanovanj za približno 4600 prebivalcev.