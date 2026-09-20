Zaradi predvidljivih rezultatov je večina mednarodnih analitikov prve volitve v dumo po začetku vojne v Ukrajini, ki so se končale včeraj, vnaprej razglasila za nepomembne. Hkrati na Zahodu že nekaj časa napovedujejo, da bodo te volitve prelomna točka za rusko zunanjo politiko. V Kijevu so bili nekateri prepričani, da bodo šele zdaj lahko obnovljena neposredna pogajanja, večina komentatorjev pa je posvarila, da se bodo ruski napadi še zaostrili in da se v Rusiji obeta nova mobilizacija. Ukrajinski poslanec: Rusija bi se lahko kmalu vrnila za pogajalsko mizo. V umik ukrajinske vojske iz Donbasa v Kijevu niso pripravljeni privoliti. Evropski uradniki pričakujejo mobilizacijo še 300.000 vojakov. Vodja poslanskega kluba vladajoče ukrajinske stranke Sluga naroda David Arahamija je pred tednom ...