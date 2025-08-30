Mir je iluzija. Vojna je stvarnost

V nadaljevanju preberite:

Študija, ki jo je Mednarodni inštitut za strateške študije pripravil pred petimi leti, je pokazala, da je 60 odstotkov oboroženih spopadov, ki so potekali v tistem času, trajalo najmanj celo desetletje. Možnosti za vzpostavitev miru so že takrat usihale, in to po vsem svetu. V veliki meri zato, ker so začele ZDA že v prvem mandatu Donalda Trumpa opuščati svojo vlogo globalnega policista, pa tudi zaradi tega, ker je bila že do takrat močno razmajana arhitektura Združenih narodov. Vse to, kar se pravkar dogaja, se je torej na veliko začelo že v tistih časih.