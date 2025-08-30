  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Mir je iluzija. Vojna je stvarnost

    Je ta vojna končana? Pri tem mislim na vojno, ki so jo vse države Afrike in Azije vodile proti evropskim kolonizatorjem. Da ne omenjam Latinske Amerike.
    Jamato je bilo ime ladje, ki je bila v tajnosti zgrajena med vojno. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    Jamato je bilo ime ladje, ki je bila v tajnosti zgrajena med vojno. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    Zorana Baković
    30. 8. 2025 | 09:00
    13:15
    Študija, ki jo je Mednarodni inštitut za strateške študije pripravil pred petimi leti, je pokazala, da je 60 odstotkov oboroženih spopadov, ki so potekali v tistem času, trajalo najmanj celo desetletje. Možnosti za vzpostavitev miru so že takrat usihale, in to po vsem svetu. V veliki meri zato, ker so začele ZDA že v prvem mandatu Donalda Trumpa opuščati svojo vlogo globalnega policista, pa tudi zaradi tega, ker je bila že do takrat močno razmajana arhitektura Združenih narodov. Vse to, kar se pravkar dogaja, se je torej na veliko začelo že v tistih časih.

     

    Več iz teme

    vojnaJaponskavojna v Ukrajinidruga svetovna vojnavojna in mir
