Mir se plete s tiho diplomacijo

ZDA bi težave reševale s pritiski in grožnjami, Kitajska ima raje subtilno mediacijo

Na desetine mrtvih in več kot pol milijona razseljenih civilistov je samo del zapletene zgodbe, ki se dogaja med dvema budističnima državama Tajska vojska je pred posebnim zasedanjem zunanjih ministrov članic Aseana (Zveze držav Jugovzhodne Azije), ki se bo začelo danes, bombardirala igralnico in most v Kambodži, v nedeljo pa raketirala več ciljev na kamboškem ozemlju, vključno s templjem Ta Mone Thom. Kljub temu je tiskovni predstavnik tajskega zunanjega ministrstva Nikorndedž Balankura poudaril, da je vodstvo v Bangkoku pripravljeno rešiti spor s sosednjo državo. Brez prekinitve ognja na 800 km dolgi meji med državama. Bojišče tudi testni poligon za kitajsko vojaško opremo. Danes posebno zasedanje zunanjih ministrov članic Aseana. Zunanji ministri držav Aseana bodo storili vse, kar je ...