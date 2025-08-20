Mir za Ukrajino, če ne, huda carinska gorjača

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump se rad pohvali z rešitvijo sedmih svetovnih konfliktov, od spora med jedrskima silama Indijo in Pakistanom do več kot trideset­letnega med Kongom in Ruando. Zunanjepolitični ugled bi mu dodobra skrhal propad mirovnih prizadevanj za Ukrajino, čeprav je tudi poudaril, da je med njegovo državo in Evropo »velik čudovit ocean«.

Če Putin ne bo sodeloval pri mirovnih načrtih, senator in Trumpov podpornik Lindsey Graham načrtuje nadstrankarsko zakonodajo za carinsko kaznovanje kupcev ruske nafte, plina, urana in drugega.