Mirovna pogajanja v senci vročih obstreljevanj

Na stotine raket in brezpilotnikov, izstreljenih v zadnjih dneh, ne ruši le elektrarn in toplarn, temveč postopoma spreminja tudi izhodišča za mirovna pogajanja o prihodnosti Ukrajine. Prav zato se te dni v Ženevi v ozračju nezaupanja in burnih vojaških operacij odvija nov krog pogovorov med ruskimi in ukrajinskimi predstavniki ob ameriškem posredovanju, kjer naj bi med drugim razpravljali o morebitnem moratoriju na napade na energetsko infrastrukturo – vprašanju, ki za milijone prebivalcev med Odeso, Kijevom in Krasnodarjem pomeni razliko med ogrevanim stanovanjem in popolnim mrkom.

Članek razkriva, kakšno vlogo ima pri tem ameriški mirovni načrt, zakaj se je Rusija vrnila k nekdanjemu glavnemu pogajalcu in kako zahodni pritiski ter stanje na fronti oblikujejo manevrski prostor treh strani, hkrati pa odpira vprašanje, ali je dogovor o energiji lahko prvi realen preizkus, koliko je mirovni proces še živ.