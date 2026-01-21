Mirovnemu odboru se je pridružil poveljnik genocida

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu je sprejel povabilo prijatelja in ključnega zaveznika, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in se priključil samooklicanemu mirovnemu odboru, ki ga je ameriška administracija uradno ustanovila za vodenje obnove opustošene Gaze, dejansko pa gre za ameriško-izraelski korporacijski projekt za nadaljevanje genocida. Projekt, ki ima očitno veliko večje ambicije od upravljanja palestinske enklave. Da je Benjamin Netanjahu postal član Trumpovega mirovnega odbora, bi težko bilo bolj povedno.