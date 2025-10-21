Mirovni načrt je mirovni le v imenu, Izrael nadaljuje z napadi in pobijanjem

V nadaljevanju preberite:

Izraelska okupacijska vojska je od 10. oktobra, ko je na območju Gaze uradno začela veljati prekinitev ognja, ubila več kot sto ljudi. Praktično vsi so bili civilisti. Večino ljudi je bilo ubitih, ko so se poskušali vrniti domov – na porušena območja, ki se nahajajo za tako imenovano rumeno črto, kjer se nahajajo izraelske sile in ki do včeraj sploh ni bilo označeno. Izrael, ki serijsko krši prekinitev ognja, trenutno nadzira 58 odstotkov palestinske enklave, v katero humanitarna pomoč še vedno prihaja v izjemno omejenih količinah.