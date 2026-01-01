Mirovni sporazum skoraj pripravljen, vendar ...

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v novoletnem nagovoru, ki je bil posvečen uporu proti ruski invaziji, dejal, da je mirovni sporazum za končanje vojne z Rusijo 90-odstotno pripravljen. Preostalih deset odstotkov za končanje skoraj štiriletnega konflikta pa bo po njegovih besedah »odločilo o usodi miru, usodi Ukrajine in Evrope«, navajajo tuji mediji.

V 20-minutnem nagovoru narodu je Zelenski dejal, da Ukrajina ne želi miru »za vsako ceno«, in dodal, da »želimo konec vojne – ne konec Ukrajine«. Izjavil je, da umik Ukrajine iz vzhodnega Donbasa pomeni, da »bo vse končano«, s čimer se je skliceval na maksimalistično zahtevo Rusije, da Moskva v vsakem mirovnem sporazumu zagotovi popoln nadzor nad industrijskim območjem. Moskva trenutno nadzira približno 75 odstotkov regije Donetsk in približno 99 odstotkov sosednje regije Luhansk. Ti dve regiji sta skupaj znani kot Donbas. Njena usoda je glavna ovira med pogajanji, saj Rusija ni pripravljena popustiti pri svojem cilju, da prevzame popoln nadzor nad Donbasom.

V svojem govoru se je ukrajinski predsednik še zahvalil voditeljem, ki so podprli Ukrajino, vendar je dejal, da »morajo namere postati varnostna jamstva in zato biti ratificirane«. Zelenski upa, da se bodo mirovna pogajanja nadaljevala in pospešila. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da bodo evropske države in zavezniki, ki se bodo 6. januarja sestali v Parizu, »sprejeli konkretne zaveze za zaščito Ukrajine in zagotovitev pravičnega in trajnega miru na našem evropskem kontinentu«.

Govor ruskega predsednika Vladimirja Putina je bil precej krajši, dodajajo tuji mediji. Glede vojne v Ukrajini, ki jo uradna Moskva opisuje kot »posebno vojaško operacijo«, je Putin rekel: »Prizadevamo si prinašati veselje in toplino s skrbjo za tiste, ki potrebujejo podporo, in seveda podpirati naše junake – udeležence posebne vojaške operacije – z besedami in dejanji.« Vojakom je sporočil, da »verjamemo v vas in v našo zmago«.

Moskva je sicer objavila domnevne dokaze, da je Ukrajina z droni napadla Putinovo zasebno hišo na jezeru Valdai v severozahodni Rusiji, kar je Kijev odločno zanikal. Verodostojnost posnetkov sicer ni potrjena. Kaja Kallas, vodilna diplomatka EU, je ruske trditve opisala kot »namerno odvračanje pozornosti« in poskus, da se mirovni proces iztiriti.