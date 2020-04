Miša se vrača

Ko so slišali novice iz Kijeva, da se v domovini preganjanemu Mihailu Saakašviliju v Ukrajini obeta visok vladni položaj, so nekateri predstavniki gruzinskih oblasti zagrozili, da bo to imenovanje poslabšalo odnose med državama.»Mislim, da bom dobil dovolj glasov v parlamentu. Sem zelo optimističen. Le dovolj mobilizacije med člani stranke Sluga narodu ni bilo,« je včeraj 52-letni Saakašvili povedal za televizijo Ukrajina 24. S tem je priznal, da kot voditelj ukrajinske stranke Gibanje novih sil, ki se ji na zad­njih volitvah ni uspelo prebiti v parlament, ni tako zelo priljubljen med poslanci vladajoče stranke predsednika ...