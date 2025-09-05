Mit o ameriški deindustrializaciji

V nadaljevanju preberite:

Nekaj nejasnosti v zvezi z »deindustrializacijo« ZDA izhaja tudi iz tega, kako merimo sektorski BDP. Pomemben delež dodane vrednosti v industrijski proizvodnji – zlasti dejavnosti z visoko vrednostjo – se uvršča med »storitve«. Logistika, raziskave in razvoj, inženiring, programska oprema, patenti, blagovne znamke, distribucija, oblikovanje in upravljanje dobavnih verig so v celoti vključeni v proizvodnjo, vendar se štejejo v drugo gospodarsko kategorijo.