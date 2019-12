FOTO:Mit o rojstvu hrvaške države in naroda iz pepela

V prelomnih letih na Balkanu prvi hrvaški predsednik ni veljal za karizmatično osebnost ali velikega državnika, kot ga dve desetletji po njegovi smrti (umrl je 10. decembra 1999, star 77 let) prikazujejo njegovi sodobniki. Kljub temu nisem dvomil, da Franjo Tuđman trdno stoji za svojimi prepričanji in cilji, ki jih bo poskušal uresničiti tudi v praksi, čeprav še sam ni vedel, kako.Navsezadnje so ga zaradi njegovega pogleda na zgodovino Komunistične stranke Hrvaške,v kateri je namesto unitarizma poudaril nacionalni boj proti velikosrbskemu režimu, leta 1967 izključili iz Zveze komunistov. Zaradi nacionalizma je bil leta 1972 ...