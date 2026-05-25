Mit o zaslužnem milijarderju

Ekonomist Michael R. Strain s konservativnega American Enterprise Instituta je podal bolj premišljeno utemeljitev proti obdavčevanju ultrabogatih.

Leta 1981 je predsednik Ronald Reagan želel zmanjšati sredstva za programe prehrane otrok v okviru širših varčevalnih ukrepov, ki so bili namenjeni uravnoteženju proračuna ob hkratnem znižanju davkov, zlasti za premožne. Šolski upravitelji so nenadoma morali varčevati pri šolskih kosilih, ki jih je subvencionirala zvezna vlada, zato je Ministrstvo za kmetijstvo Združenih držav Amerike (USDA) predlagalo, da se jim dovoli, da začimbe, kot so kečap in kisle kumarice, uvrstijo med zelenjavo. Javnost je reagirala in pravilo je bilo umaknjeno. Kljub temu se je epizoda vtisnila v politični spomin Amerike kot izraz mračne realnosti: ko bogati dobijo davčne olajšave, so pogosto tisti, ki plačajo, revni. Ameriški politiki pa se iz tega niso nikoli zares ničesar naučili. Reaganova davčna zakonodaja ...