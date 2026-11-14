Mladi Italijani sporočajo oblastem: Dovolj je

Knjig ne smemo presojati po platnicah, o razmerah v italijanskem šolstvu pa lahko marsikaj razkrijejo pročelja izobraževalnih ustanov. Takšen primer je klasični licej Pila Albertellija v strogem središču Rima, v katerem za dotrajanimi zidovi dijaki z zasedbo poslopja opozarjajo na ignoranco desničarske vlade Giorgie Meloni do položaja mladih, nasprotujejo napovedanim rezom v že tako podhranjeno javno šolstvo in bijejo plat zvona pred vse bolj negotovo prihodnostjo generacije Z.

Zasedbe srednjih šol so v Italiji pogoste, skoraj del dijaške folklore, ki se prenaša iz roda v rod. Ne mine leto, da ne bi šolarji na različnih koncih države vsaj za nekaj dni ustavili pouka in prevzeli nadzora nad dogajanjem v učilnicah. Tokrat so zasedbe več kot 150 izobraževalnih ustanov del širšega protestniškega vala, ki je po zgledu drugih evropskih držav zajel Italijo od Sicilije do Trsta. V ospredju prejšnjih dijaških mobilizacij so bili pogosto dogajanje zunaj Italije, denimo genocid v Gazi, in abstraktne teme, tokrat pa so v prvem planu predvsem stiske, ki neposredno zadevajo mlade, in brezbrižnost oblastnikov do njihovega položaja.

Znova verjeti, da je revolucija mogoča

Vhod v licej Pila Albertellija v rimskem Eskvilinu v neposredni bližini bazilike Marije Snežne je od začetka meseca zabarikadiran. Za težkimi vrati poslopja skupina dijakov nadzira vstop in spušča v šolo le obiskovalce z dovoljenjem. Prostori so načeti. Okna ne tesnijo, stene so umazane, robovi obtolčeni. Na zidovih je brati Zdaj in vedno odpor! in Opravičujemo se za nevšečnosti. Pilo je trajno blokiran.

Notranjost bolj kot na šolo spominja na staro bolnišnico. Zdi se, da se je tu čas ustavil sredi prejšnjega stoletja, ko je šolo obiskoval z zlatim globusom nagrajen režiser Ettore Scola. V stavbi so še vedno vgrajeni elementi, ki vsebujejo azbest. Ob močnem deževju med lanskimi novoletnimi počitnicami je bila stavba poplavljena.

Prostore liceja je načel zob časa. FOTO: Gašper Završnik

Dotrajano poslopje je med zasedbo za okoli 80 dijakov začasen dom. V njem so dan in noč, spijo v učilnicah in sami organizirajo šolski vsakdan. Razdeljeni so v odbore, ki med drugim skrbijo za varnost, družabni program in predavanja o temah, za katere ni prostora v uradnem učnem načrtu. Vsak dan pripravijo več srečanj, na katera povabijo goste z različnih področij, od pravnikov in zgodovinarjev do aktivistov. Lotili naj bi se tudi obnovitvenih del.

»Naše glavno vodilo je 'znova verjeti, da je revolucija mogoča',« je za Delo povedal 18-letni Nicola, eden od aktivnejših pri blokadi liceja. »Živimo v tako individualistični, bolni in kapitalistični družbi, v kateri se zdi, da smo se že vsi sprijaznili s prihodnostjo, ki nas čaka. Mi pa želimo kot mladi prelomiti s takšno stvarnostjo, se spoprijeti s spremembami in jih izpeljati.«

Dijak zadnjega letnika srednje šole še ne ve, na katero fakulteto se bo vpisal. A ne glede na izbiro pesimistično pogleduje proti prehodu v odraslost. »Ne moremo si predstavljati prihodnosti, v kateri bi imeli svoje mesto,« je bil jasen. »Seveda bom šel študirat, toda ne vem, kam me bo diploma pripeljala: do prekarne zaposlitve ali do dela na področju, za katero se bom izšolal. Ostali smo brez pričakovanj.«

Prelomljena obljuba prihodnosti številne mlade požene iz države. Po podatkih državnega statističnega urada Istat se je leta 2024 v tujino preselilo 141.000, lani pa 109.000 italijanskih državljanov, od katerih je bila skoraj polovica starih od 18 do 34 let. Kot kažejo podatki, odhajajo predvsem zaradi višjih plač, stabilnejših zaposlitev in boljših možnosti za poklicni razvoj ter okolja, v katerem bi bolj cenili njihovo znanje in sposobnosti.

Klasični licej Pila Albertellija stoji v središču Rima v neposredni bližini bazilike Marije Snežne. FOTO: Gašper Završnik

Nicola vidi krivca za nezavidljiv položaj svoje generacije, pa tudi tistih, ki so v zadnjem času šli na ulice, tudi v aktualni administraciji premierke Giorgie Meloni, ki se ne zmeni za zahteve mlajših generacij in lomasti po javnem šolstvu. »Vlada je zelo oddaljena od naših potreb in težav, s katerimi se ne spoprijemajo le mladi, ampak vsa Italija. Dojemam jo kot resnično odtujeno vlado, ki ne dela za blaginjo državljanov, temveč skoraj proti njim,« je dejal.

Proračunski rezi

Mačehovski odnos prve premierke v zgodovini italijanske republike do mladih je po mnenju kritikov prepoznati tudi v novem proračunskem predlogu, v katerem je za šolsko leto 2027/28 predvidenih 4925 učiteljev ter 2049 tehničnih, administrativnih in pomožnih delavcev manj. Skupaj s sprejetimi rezi bi italijansko šolstvo v vsega treh letih izgubilo skoraj 15.000 delovnih mest.

Vlada utemeljuje zategovanje pasu z vse manjšimi generacijami otrok in posledičnim upadom števila učencev. Toda rezi posegajo v sistem, ki je že zdaj med najslabše financiranimi v Evropi. Italija je leta 2024 namenila izobraževanju osem odstotkov javnih izdatkov, najmanj med članicami Evropske unije, kjer je povprečje znašalo 9,7 odstotka.

»Veliki rezi v šolstvo so se začeli leta 2008. Takrat so mu odvzeli osem milijard evrov,« nam je ukrepe tedanje vlade Silvia Berlusconija v intervjuju opisala Gianna Fracassi, generalna sekretarka sindikata FLC, ki v okviru konfederacije CGIL zastopa zaposlene v izobraževanju in raziskovanju. »Od tega si še nismo opomogli,« je poudarila in prav tako pripisala odgovornost za današnje razmere prejšnjim administracijam različnih političnih barv, ki niso imela posluha za izobraževanje.

Poleg ukinjanja delovnih mest je bila kritična do pomanjkanja sredstev za stalne zaposlitve. »Glavna težava italijanskega šolstva je zelo razširjena prekarnost,« je poudarila. V minulem šolskem letu je imelo po podatkih sindikata pogodbo za določen čas približno 302.000 učiteljev ter tehničnih, administrativnih in pomožnih delavcev, kar je četrtina zaposlenih v sektorju.

Sogovornica je opozorila še na neustrezno infrastrukturo. Kot je poudarila, sedem od desetih šol nima klimatskih naprav, ponekod, denimo na Siciliji, imajo težave z ogrevanjem. Razmere so po njenih besedah »nevzdržne«, saj vročina od maja otežuje pouk in izpite na nekaterih območjih. Vlada je napovedala sredstva za opremljanje šol, a so ta v proračunu predvidena šele od leta 2028.

INFOGRAFIKA: Delo

»Moja šola je v središču Rima, v premožni četrti. Pa vendar sredi hodnika v tretjem nadstropju ves čas stoji vedro, ker s strehe kaplja voda,« je razmere v »revnem« italijanskem javnem šolstvu za Delo opisal, profesor filozofije in zgodovine na liceju Augusta Righija, ki so ga prav tako zasedli dijaki. V njegovih razredih si v ustreznih razmerah ne morejo ogledati niti filma, saj na oknih ni zaves za zatemnitev. »Ves čas improviziramo in se znajdemo, kakor se pač lahko.«

Pomanjkanje denarja šole po njegovih besedah pesti že dolgo, pod sedanjo vlado se je položaj še poslabšal. Finančna podhranjenost in prekarni položaj učiteljev se kažeta tudi v kakovosti pouka. Pedagogi se menjavajo, ob njihovih odsotnostih pa lahko mine več dni, preden šole zagotovijo nadomeščanje. »Profesor, ki nikakor ne more dobiti stalne zaposlitve, mora hiteti z ene šole na drugo in ne ve, ali bo sploh imel delo,« je opozoril Bullara. Takšna negotovost otežuje njihov strokovni razvoj, zaradi varčevanja pri zaposlovanju administrativnega osebja pa morajo ob poučevanju prevzeti še del nalog tajništev in izpolnjevati obrazce.

Nova stavka

S takšnimi težavami šolniki in mladi v Italiji vstopajo v leto parlamentarnih volitev. Pričakovati je, da šolstvo ne bo med glavnimi temami, s katerimi bodo stranke nagovarjale državljane. Da bi svoje zahteve postavili na politični dnevni red, se bodo prihodnji petek pridružili celodnevni splošni stavki, ki bo zajela javni in zasebni sektor. Zahtevali bodo višje plače, stalne zaposlitve in več denarja za šolstvo, zdravstvo ter druge javne storitve, hkrati pa nasprotovali povečevanju obrambnih izdatkov. Stavko bodo spremljali dijaški in študentski protesti.

Na ulice bodo šli tudi dijaki liceja Pila Albertellija, ki bodo v ponedeljek po skoraj dveh tednih končali zasedbo šolskega poslopja. »Ena od naših glavnih zahtev je preusmeritev državnih sredstev, ki jih vlada namenja vojni, v izobraževanje, zdravstvo in socialno državo,« je poudaril Nicola.

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/ Foto Delo

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