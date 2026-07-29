Mladi lev v zagrebškem živalskem vrtu ubil levinjo

V zagrebškem živalskem vrtu se je zgodil tragičen dogodek. Mladi lev Uganda je napadel in ubil levinjo Tayri, so sporočili iz ZOO parka mesta Zagreb.

Kot so pojasnili, so oba leva 10. julija uspešno združili v pomožnem prostoru, od 21. julija pa sta skupaj bivala tudi v zunanjem delu ograde Levja skala Kidepo. Po navedbah oskrbnikov sta se dobro razumela in do napada ni bilo nobenih opozorilnih znakov.

Takoj po dogodku so zaposleni sprejeli vse ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in živali. V sodelovanju s strokovnjaki iz drugih ustanov bodo raziskali, kaj je povzročilo napad, poroča Index.hr.

V živalskem vrtu poudarjajo, da so spopadi med divjimi živalmi del njihovega naravnega vedenja. Mladi levi so izjemno močne in velike živali, zato so njuno spoznavanje in združevanje ves čas spremljali pod okrepljenim nadzorom ter ob številnih varnostnih ukrepih.

Uganda in Tayri sta v Zagreb prispela v okviru Evropskega vzrejnega programa za ogrožene vrste z namenom razmnoževanja. Pripadata severni populaciji afriškega leva, ki ima na Rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) status ogrožene vrste (EN).

Iz živalskega vrta so ob tem opozorili, da v naravi živi le še približno 250 levov te populacije, zato je njihova vzreja pod človeško oskrbo pomemben del prizadevanj za ohranitev vrste.