Mladi so siti Orbána, zadišalo je po pomladi

Madžari bodo v nedeljo na prelomnih volitvah tako za svojo državo kot za celotno Evropo glasovali za 199 poslancev. Približno osem milijonov volivcev je spremljalo umazane prijeme režima aktualnega premiera Viktorja Orbána proti stranki Tisza, ki jo vodi njegov tekmec Péter Magyar. Ustrahovanje, da jih bo Magyar podredil Bruslju, pahnil v vojno z Ukrajino in energetsko revščino, vsaj v Budimpešti ne deluje. Podeželje Orbánovo politiko čuti v obliki vse težjega ekonomskega položaja. Ali bodo sprejeli Orbánove argumente, da je za to kriv izključno Bruselj, bo jasno v nedeljo.

Če je verjeti predvolilnim anketam in še bolj trendom, ki izhajajo iz teh, se na Madžarskem končno dogajajo znatni strukturni premiki v volilnem telesu in vse bolj verjetno je, da se po 16 letih oblast konservativne stranke Fidesz, ki jo vodi Orbán, bliža koncu. Da je ta ocena blizu resnici, je mogoče začutiti na budimpeških ulicah, ki so polne grozečih plakatov, s katerih zreta črno-beli podobi opozicijskega voditelja Pétra Magyarja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, pod njima pa napis, da to nevarnost lahko ustavi zgolj Fidesz.