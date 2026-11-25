V Nemčiji so danes aretirali tri mladoletnike, domnevne člane skrajno desne neonacistične skupine, ki je načrtovala požig nastanitvenega centra za begunce, je sporočilo državno tožilstvo v Karlsruheju. Trije drugi člani skupine so v priporu od oktobra, poročajo tuje tiskovne agencije.

S tožilstva so sporočili, da so najstnike prijeli v treh zveznih deželah na severu države in da obstaja »močan sum, da so člani domače teroristične organizacije«. Po poročanju več nemških medijev sta dva osumljenca stara 14 let, eden pa 15.

Oktobra so v več zveznih deželah na severu države zaradi suma članstva v isti skupini že prijeli tri mladeniče, stare 15, 18 in 19 let. Gre za skupino Terror 18, ki je po navedbah državnega tožilstva »skrajno desna teroristična združba, ki je nastala iz istoimenske spletne skupine, ki se je vse bolj radikalizirala«.

18 je med neonacisti sicer splošno znana koda, številka označuje prvo in osmo črko nemške abecede, torej A in H, začetnice imena Adolfa Hitlerja.

Skupina, ki jo povezuje »globoko zavračanje politične in demokratične ureditve Nemčije«, motivira pa jo »sejanje negotovosti med prebivalstvom«, je nameravala izvajati »požige in nasilje vse do ciljnih umorov tujcev in političnih nasprotnikov«, so dodali.

Konec oktobra so člani skupine načrtovali požig nastanitvenega centra za begunce v mestu Winsen južno od Hamburga na severozahodu države, a ga je policija preprečila.

Policija je danes na desetih lokacijah v šestih zveznih deželah opravila več preiskav. Te so bile usmerjene tudi proti štirim drugim osumljencem, ki naj bi podpirali neko neonacistično skupino ali pa so vedeli za načrtovana kazniva dejanja in jih niso prijavili.