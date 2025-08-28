Mnogi, ki iščejo hrano pri ameriško-izraelski fundaciji GHF, izginejo

Strokovnjaki Združenih narodov za človekove pravice so danes izrazili zaskrbljenost zaradi poročil o prisilnih izginotjih stradajočih Palestincev, ki so iskali hrano na mestih za razdeljevanje pomoči pod okriljem Humanitarne fundacije za Gazo (GHF). Vodja Svetovnega programa za hrano Cindy McCain pa je opozorila, da je Gaza na robu zloma.

Kot je v skupni izjavi danes sporočilo sedem neodvisnih strokovnjakov, so prejeli poročila, da je več posameznikov, vključno z otrokom, izginilo, potem ko so se odpravili na mesta za razdeljevanje pomoči v Rafi na jugu Gaze, ki jih upravlja ameriško-izraelska fundacija GHF, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da je bila izraelska vojska »neposredno vpletena v prisilna izginotja ljudi, ki iščejo pomoč«. »Uporaba hrane kot orodja za izvajanje ciljno usmerjenih in množičnih izginotij se mora zdaj končati,« so še zapisali v izjavi, ki sta jo ob petih članih delovne skupine ZN za prisilna izginotja podpisala še posebna poročevalka ZN za pravice na palestinskih ozemljih Francesca Albanese in poročevalec za pravico do hrane Michael Fakhri.

Strokovnjaki so tudi opozorili, da mesta za razdeljevanje pomoči predstavljajo dodatno tveganje za obupane posameznike, da bodo »prisilno izginili«. Izraelske oblasti so pozvali, naj »ustavijo gnusen zločin proti že tako ranljivemu prebivalstvu«.

GHF pa je v odzivu danes sporočila, da na mestih pod njenim nadzorom ni dokazov o prisilnih izginotjih. »Delujemo na vojnem območju, kjer obstajajo resne obtožbe proti vsem stranem, ki delujejo zunaj naših lokacij. Vendar znotraj objektov GHF ni dokazov o prisilnih izginotjih,« je fundacija sporočila v izjavi za AFP.

ZN so prejšnji teden na območju mesta Gaze razglasili lakoto in za to okrivili sistematično oviranje humanitarnih dostav s strani Izraela. Ta je med marcem in majem uvedel popolno blokado palestinske enklave, pri čemer je palestinsko islamistično gibanje Hamas obtožil plenjenja humanitarne pomoči.

Palestinski premier Mohamed Mustafa. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Izvršna direktorica Svetovnega programa za hrano (WFP) pri ZN Cindy McCain pa je danes opozorila, da je Gaza, ki jo je prizadela lakota, na robu zloma, in pozvala k nujni oživitvi njihove mreže 200 točk za razdeljevanje hrane, skupnih kuhinj in pekarn. »Gaza je na robu zloma. Obup narašča, in to sem videla na lastne oči,« je McCain dejala po obisku Gaze.

McCain je po poročanju AFP obiskala Han Junis in Deir el Balah, kjer si je ogledala kliniko, v kateri zdravijo hudo podhranjene otroke, in se srečala z razseljenimi materami, ki se po njenih besedah vsak dan trudijo najti hrano.

»Potrebujemo premirje,« je še dejala McCain, ki se je sestala z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, da bi pozvala k povečanju dostave pomoči, v Ramali pa tudi s palestinskim premierjem Mohamedom Mustafo.

Izraelska vojska je medtem napovedala, da bo odprla dva nova centra za razdeljevanje humanitarne pomoči v Gazi. Centra na jugu enklave, ki ju bo upravljala GHF, naj bi bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dokončana v prihodnjih dneh.