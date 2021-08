Mnogi obrazi resnice o covidu-19

V nadaljevanju preberite:

Dr. Peter Ben Embarek, ki je v začetku leta vodil preiskavo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o morebitnem izvoru covida-19 na Kitajskem, ne izključuje več pobega virusa z virološkega inštituta v Wuhanu. Pri WHO so prej to možnost razglašali za zelo malo verjetno, zdaj je danski strokovnjak v pogovoru za domačo televizijsko postajo razmišljal o wuhanskem raziskovalcu, ki se je morda okužil med jemanjem vzorcev z netopirjev. Ob še vedno velikih nejasnostih o izvoru in poteku pandemije covida-19 si demokratične države ne morejo privoščiti nepomirljivih političnih in ideoloških front.