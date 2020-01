FOTO:Množica ljudi se v Kermanu poslavlja od Solejmanija

Žalujoči se zbirajo, da se poslovijo od iranskega generala Sulejmanija. FOTO: Atta Kenare/AFP

AFP Žalujoča Iranka. FOTO: Atta Kenare/AFP

Zaradi pričakovanega velikega navala so oblasti tako kot v ponedeljek v Teheranu tudi danes v Kermanu razglasile praznik. FOTO: Anwar Amro/AFP

Osrednje žalne slovesnosti za poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde so bile v ponedeljek v Teheranu, na fotografiji množica v Kermanu. FOTO: Atta Kenare/AFP

Pred pogrebom v ameriškem letalskem napadu ubitega iranskega generalase je danes v njegovem rojstnem mestu Kerman zbrala ogromna množica ljudi, ki se mu želijo še zadnjič pokloniti. Pogrebni sprevod bo potekal skozi središče mesta na jugovzhodu države do pokopališča, kjer ga bodo pokopali.Osrednje žalne slovesnosti za poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde so bile v ponedeljek v Teheranu, udeležilo naj bi se jih več milijonov ljudi. Velika je bila tudi udeležba na slovesnostih v iranskih mestih Kom, Mašhad in Ahvaz.Zaradi pričakovanega velikega navala so oblasti tako kot v ponedeljek v Teheranu tudi danes v Kermanu razglasile praznik. S tem želijo čim večjemu številu ljudi omogočiti udeležbo na pogrebu generala, ki ga označujejo za mučenika, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Solejmani je bil v petek ubit v ameriškem letalskem napadu v Bagdadu. ZDA so napad utemeljile s tem, češ da je general načrtoval obsežne napade na ameriške državljane.Iran je po smrti enega najvplivnejših ljudi v državi, ki je veljal za arhitekta iranske vojaške strategije v sosednjih državah, napovedal maščevanje, pa tudi da bo brez omejitev nadaljeval svoj jedrski program.