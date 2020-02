Množica protestnikov napadla avtobuse z evakuiranci iz Wuhana

REUTERS Zbrano množico so nagovorili ukrajinski premier Oleksij Hončaruk, ministrica za zdravstvo Zoriana Skaletska in notranji minister Arsen Avakov. FOTO: Valentyn Ogirenko/ Reuters

Protestnike sta morali pomiriti policija in vojska

AFP Avtobusi z evakuiranci so lahko nadaljevali pot proti bolnišnici šele, ko sta policija in vojska umaknili protestnike. FOTO: Str/Afp

Ko je včeraj šest manjših avtobusov poskušalo pripeljati dvainsedemdeset evakuirancev iz Wuhana v karanteno v bolnišnici v ukrajinskem mestu Novi Sanžar, jih je pričakala množica protestnikov in jim z zažiganjem kresov na cesti in metanjem kamenja za kar nekaj časa preprečila nadaljevanje poti. Množico je razburilo lažno elektronsko sporočilo, češ da so med evakuiranci tudi z virusom sars-cov-2 okužene osebe, poroča BBC. Ukrajinska varnostna služba že išče avtorje lažnega sporočila.Med evakuiranci je bilo petinštirideset ukrajinskih in sedemindvajset tujih državljanov, ki so se iz Wuhana umaknili s pomočjo ukrajinskega veleposlaništva na Kitajskem. Z letalom so prileteli iz Wuhana v Harkov, od tam pa so jih v bolnišnico v Novi Sanžar prepeljali z minibusi. Vsi so bili testirani in so imeli zagotovila, da niso okuženi z novim koronavirusom. Štirje, ki so dobili vročino, pa so morali ostati na Kitajskem in se niso mogli pridružiti evakuaciji.Da so odstranili barikade in umaknili protestnike, je morala posredovati policija in vojska, v mestece nedaleč od Poltave pa so nemudoma prispeli tudi predsednik ukrajinske vlade, ministrica za zdravstvoin notranji minister, ki so vsi razburjeni množici zatrjevali, da med evakuiranci ni obolelih in da morajo v karanteno samo zaradi previdnosti. K sočutnosti je protestnike s sporočilom pozval tudi ukrajinski predsednikDa bi ljudi še bolj pomirila, se je zdravstvena ministrica Skaletska odločila, da bo med štirinajstdnevno karanteno ostala pri evakuirancih v bolnišnici in bo ministrstvo vodila preko spleta.V Ukrajini za sedaj sicer ni potrjenih okužb z virusom sars-cov-2 oziroma še nihče ni zbolel za boleznijo covid-19.