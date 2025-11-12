Množičen pretep zakrinkanih moških v središču Zagreba, ukrepala policija

V samem središču Zagreba je danes popoldne, okoli 16. ure, izbruhnilo nasilje. Na osrednjem Trgu Bana Jelačića, pri priljubljenem vodnjaku Manduševac, se je zgodil množičen pretep, v katerem je po poročanju hrvaških medijev sodelovalo okoli 20 ali celo več zakrinkanih mlajših moških. Dogajanje, ki se je odvilo sredi belega dne, je prestrašilo številne mimoidoče.

Brutalni prizori pri Manduševcu

Posnetki, ki so jih medijem posredovali bralci, kažejo kaotične prizore. Na njih je videti, kako večja skupina zakrinkanih napadalcev obkroži in napade mladeniča, ki leži na tleh, ter ga ob prisotnosti drugih opazovalcev tepe z rokami in nogami. Po poročanju Jutarnjega lista se zdi, da je eden od napadalcev v roki držal tudi predmet, podoben palici.

Očividci so bili nad videnim pretreseni. »Vsi smo ostali šokirani. Ljudje gledajo, policije nikjer. To je strašno,« je dogajanje za Jutarnji list opisal eden od prisotnih. Dodal je, da je prijateljici, ki ni iz Zagreba in se je močno prestrašila, uspel reči le, da je »to postalo običajno v Zagrebu«.

Beg po okoliških ulicah in odziv policije

Nasilni spopad je bil kratkotrajen. Takoj po pretepu so se udeleženci razbežali po okoliških ulicah. Po navedbah prič je en del skupine stekel proti vzhodu po Jurišićevi ulici, del proti Petrinjski ulici, posnetki pa kažejo tudi beg v smeri Evropskega trga.

Kljub hitremu pobegu pa je policija uspela posredovati. Policijska uprava Zagreb je v uradnem sporočilu potrdila dogodek. Pojasnili so, da so »na več lokacijah opazili manjše skupine oseb, za katere so posumili, da so povezane z omenjenim dogodkom«.

Policija je potrdila, da se »več mlajših oseb nahaja pod nadzorom policije«. Po neuradnih informacijah portala Index je bilo več udeležencev že aretiranih. Kriminalistična preiskava in ugotavljanje vseh okoliščin še potekata.

Zaenkrat še ni jasno, ali je šlo za spopad dveh organiziranih skupin ali za napad na posameznike.

Že drugi napad na Trgu v enem dnevu

Današnji množični pretep pa ni bil edini nasilni incident na osrednjem zagrebškem trgu. Le dve uri prej, okoli 14. ure, je bila na isti lokaciji napadena novinarska ekipa televizije N1 Hrvaška.

Kot so poročali z N1 Hrvaška, je neznani mlajši moški najprej verbalno žalil novinarje, nato pa je fizično napadel snemalca. Odrinil ga je in mu pri tem povzročil vidno poškodbo očesa. Zagrebška policija je kasneje sporočila, da je prijela mladeniča, ki je osumljen napada na novinarje.

Zaenkrat še ni uradno znano, ali sta ta dva nasilna dogodka na Trgu bana Jelačića med seboj kakorkoli povezana.