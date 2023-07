Množična evakuacija domačinom in turistov, med njimi so tudi slovenski

Obsežni požar na priljubljenem grškem otoku Rodos ne pojenja, znamenj za izboljšanje za zdaj ni na vidiku, kvečjemu nasprotno. Vremenoslovci namreč za danes napovedujejo močan veter, kar bo še razneslo ogenj in otežilo gašenje. Z otoka tako množično bežijo domačini in turisti, do zdaj so evakuirali več tisoč ljudi, dva tisoč samo včeraj s plaž, je poročal britanski Guardian. Posamezne tuje agencije in letalski ponudniki so medtem vendarle začeli odpovedovati polete na prizadeti otok.

Na Rodosu, ki je priljubljena turistična destinacija, so tudi slovenski turisti. Med drugim potujejo s čarterji, ki jih skupaj organizirajo agencije Palma, Relax in Kompas. Kot je za Delo povedal Jože Režonja z Relaxa, je na tem otoku trenutno 109 gostov, ki so tja odpotovali v njihovi organizaciji. Večina jih dopustuje na severu Rodosa, nekaj več kot dvajset, ki so na južnem delu, pa so preselili, v glavnem v hotel v Kolymbii, osem pa jih je šlo zbirne centre, ki so po njegovih besedah dobro organizirani. »Tudi zanje še iščemo alternativne rešitve,« je dejal, »so pa vsi naši gostje na varnem.« Dodal je, da sta na otoku tudi dva predstavnika agencije, prav tako so v stiku z lokalnim partnerjem. Na vprašanje, ali razmišljajo, da bi naslednje čarterje odpovedali, je odgovoril, da je to odvisno predvsem od razmer, se pa bodo s partnerji o tem odločali jutri.

Turisti na begu FOTO: Stringer/Reuters

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so sporočili, da so se nanje do zdaj obrnile tri slovenske družine, ki so na Rodosu. Vse so evakuirali in so zunaj nevarnosti. Prav tako jih je za nasvet zaprosila skupina Slovencev, ki je danes želela odpotovati tja. »Vsem, ki želijo odpotovati na Rodos, še posebej na jugovzhodni del otoka, v trenutnih razmerah to močno odsvetujemo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ter na slovenskem veleposlaništvu v Atenah pozorno spremljamo razvoj gozdnih požarov na Rodosu. Slovenskim državljanom, ki se že nahajajo na prizadetih območjih otoka Rodos, svetujemo, da sledijo navodilom civilne zaščite, lokalnih oblasti in hotelskega osebja, kjer prebivajo. V primeru neposredne nevarnosti naj se obrnejo na številko 112.«

Vsem, ki so na Rodos pripotovali prek turistične agencije pa svetujejo, da so v stiku z organizatorjem potovanja.

Pomembni kontakti Grško zunanje ministrstvo je odprlo telefonski številki, ki sta na voljo izključno tujim turistom: +30 210 3681259 in +30 210 3681350. Za dodatne informacije se lahko slovenski državljani kadarkoli obrnejo tudi na veleposlaništvo RS v Atenah. Vse državljane, ki so trenutno na Rodosu sicer pozivajo, da preko e-pošte sloembassy.athens@gov.si sporočijo, kje se nahajajo. V nujnih primerih pa naj pokličejo na dežurno telefonsko številko veleposlaništva +306976407710. Aktualne informacije o požarih so na voljo prek lokalnega medija Rodiaki, na spletni strani civilne zaščite (za dostop v angleškem jeziku kliknite na možnost 'translate') ter na družbenem omrežju Twitter, in sicer na profilih: @112Greece in @GSCP_GR. Širjenje požara je mogoče spremljati na spletni strani Copernicusa.

Tako so ljudi včeraj reševali s plaž. FOTO: AFP

Na Rodosu sicer gori že skoraj teden dni, medtem ko celotno Grčijo že dlje časa pesti huda vročina, zaradi katere je težko zajeziti požare. Lokalne oblasti na otoku so v soboto po navedbah AFP sporočile, da so doslej na varno premestili skoraj 30.000 ljudi, ki so jih ogrožali požari. Po podatkih grškega ministrstva za podnebne krize in civilno zaščito poročil o smrtnih žrtvah ali ranjenih za zdaj ni bilo.

Gasilci in lokalni uradniki opozarjajo, da bi boj s požarom, lahko trajal več dni. Več kot 200 gasilcev se je ponoči borilo z ognjem, danes so po poročanju britanskega BBC dobili tudi podporo iz zraka. Že v soboto pa so na Rodos prispeli gasilci iz Slovaške, da bi pomagali lokalnim ekipam.

Grški gasilci se poleg požara na Rodosu še naprej borijo z več deset drugimi požari po vsej državi. Med najbolj prizadetimi je območje zahodno od Aten, pa tudi Lakonija na jugu polotoka Peloponez.

Grčija se še naprej sooča tudi s hudo vročino, meteorologi pa opozarjajo, da bi temperature v teh dneh lahko znova presegale 40 stopinj Celzija, ponekod bi se lahko povzpele do 45 stopinj.

Oblasti v Atenah ob tem opozarjajo na veliko nevarnost novih požarov. Tako domačinom kot turistom svetujejo, naj v času najhujše vročine ostanejo doma, številne turistične znamenitosti – vključno z atensko Akropolo – pa bodo v najbolj vročih delih prihodnjih dveh dni zaprte.