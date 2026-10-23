Tajvan v primežu močnega tajfuna: otočani so se nanj dobro pripravili

Tajvan se je pripravil na prihod tajfuna Champi. Oblasti so evakuirale več kot 2600 ljudi, brez elektrike je ostalo več deset tisoč gospodinjstev, odpovedali pa so skoraj tisoč poletov. Neurje slabi, vendar še vedno prinaša nevarne sunke vetra in obilne padavine, poroča Reuters.

Champi, ki je bil v svojem najmočnejšem obdobju supertajfun in eden najmočnejših letošnjih viharjev v Tihem oceanu, je bil po podatkih tajvanske centralne meteorološke uprave v petek približno 220 kilometrov vzhodno od otoka. Sunki vetra so dosegali hitrost 190 kilometrov na uro. Čeprav naj bi tajfun po napovedih potoval mimo severovzhodne obale Tajvana, vremenoslovci niso izključili možnosti, da bi prizadel kopno.

V povezavi z neurjem je umrl en človek, 171 pa je bilo poškodovanih. Z gorskih območij so evakuirali 2639 prebivalcev, več kot 77.000 gospodinjstev je ostalo brez električne energije. Zaradi vremenskih razmer so odpovedali vseh 262 notranjih poletov in 717 mednarodnih.

Tajfun Champi je s sunki vetra tudi 190 kilometrov na uro ogrožal večji del Tajvana. FOTO: Ann Wang/Reuters

V severovzhodnem okrožju Yilan, kjer so se veter in nalivi stopnjevali, so pripravili vreče s peskom, amfibijska vozila in reševalne čolne. Vojska je bila v pripravljenosti za pomoč pri evakuaciji in odpravljanju posledic morebitnih poplav. V pristaniškem mestu Keelung so lastniki zavarovali svoja plovila, saj so se bali novih poplav.

Po oceni tajvanskih vremenoslovcev je območje vpliva Champija široko približno 320 kilometrov, zato lahko zajame večino otoka. Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko njegove posledice trajale skoraj dva dni. Če se bo tajfun med približevanjem upočasnil ali spremenil smer, bi lahko močan veter na Tajvanu vztrajal še dlje.

Vojska je bila v pripravljenosti za pomoč pri evakuaciji in odpravljanju posledic morebitnih poplav. FOTO: Ann Wang/Reuters

Champi naj bi se po napovedih nato pomaknil proti severu, v smeri kitajske obale, in nadaljeval pot proti južni Japonski. Pred tem naj bi dosegel Jonaguni, najbolj zahodni naseljeni japonski otok v prefekturi Okinava.

Tajvan je na tajfune praviloma dobro pripravljen, kar pomaga omejevati število žrtev. Čeprav je ta vremenski pojav pogostejši poleti, lahko otok prizadene tudi jeseni.