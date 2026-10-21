Množični protesti zajeli tudi Grčijo

V Grčiji se je danes, na poziv sindikatov javnih uslužbencev in študentskih organizacij, tisoče ljudi podalo na ulice. S protestnimi shodi želijo opozoriti na vse višje življenjske stroške, zahtevajo pa tudi več vlaganja v šolski sistem. V Atenah proetstira vsaj deset tisoč ljudi, več tisoč jih je tudi ulicah drugih večjih grških mest. Učitelji v grških osnovnih šolah so za današnji dan razglasili stavko.

Osrednja shoda stapotekala v Atenah in Solunu, drugem največjem mestu v državi. Že v torek zvečer so študenti na trgu Sintagma nasproti parlamenta v prestolnici ter na ulicah v Solunu postavili šotore.

Študentje opozarjajo na težke razmere. FOTO: Sakis Mitrolidis/Afp

To je že njihova druga mobilizacija v tednu dni, s katero opozarjajo na vse višje stroške stanovanj, zahtevajo nižje najemnine ter več nastanitev za študente. Med njihovimi zahtevami je tudi višje število učiteljev.

Na protestih so se jim pridružili javni uslužbenci, ki jih je, med drugim v znak solidarnosti s študenti, k temu pozval pristojni sindikat Adedy. V sindikatu se zavzemajo tudi za višje plače in večjo podporo učiteljem.

V Grčiji ob vse višjih življenjskih stroških trenutno minimalna plača ne presega 920 evrov. Študenti, dijaki in učitelji medtem opozarjajo na slabe pogoje dela in pomanjkanje osebja ter pozivajo k višjim javnim izdatkom za izobraževanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Grški študentje so izrekli solidarnost francoskim kolegom. FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Glede na navedbe sindikata srednješolskih učiteljev Olme trenutno v šolah primanjkuje 15.000 učiteljev. Leta 2023 je Grčija po podatkih Eurostata za šolstvo namenila 3,3 odstotka bruto domačega proizvoda, medtem ko je bilo v EU povprečje 4,7 odstotka.

Grška konservativna vlada se je v zadnjih dneh poskušala izogniti kakršnimkoli vzporednicam s protesti in nasiljem, ki potekajo v Franciji. Premier Kiriakos Micotakis je v ponedeljek tudi zagotovil, da se Grčija ne bo nikoli vrnila v obdobje velikih družbenih nemirov, ki je pred leti spremljalo finančno krizo in stroge varčevalne ukrepe. Na proteste je odgovoril z več tisoči policistov na ulicah.