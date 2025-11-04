Etnično čiščenje na zahodu Sudana se nadaljuje s polno silo

Deset dni po tem, ko so Hitre podporne enote (RSF) dokončno zasedle El Fašer, glavno mesto severnega Darfurja, iz mesta, kjer naj bi bilo še okoli 250.000 ljudi, prihajajo izjemno skope informacije. A nekaj je jasno: milica, ki je nastala iz džandžavidov, izvršiteljev prvega genocida 21. stoletja (med letoma 2003 in 2006) v Darfurju, ki ga zdaj v celoti obvladuje, nadaljuje množično pobijanje domorodnega afriškega prebivalstva.

Dogajanje v El Fašerju je bilo predvidljivo. Prav tako popolna neodzivnost mednarodne skupnosti.