Množično streljanje na otroški zabavi: vsaj štirje ljudje mrtvi, več ranjenih

V soboto zvečer je v severnokalifornijskem mestu Stockton prišlo do množičnega streljanja. na otroški rojstnodnevni zabavi v banketni dvorani je bilo ranjenih vsaj 14 ljudi, štiri pa so umrle, poročajo tuji mediji.

Med žrtvami so bili tako otroci kot odrasli. Po prvih podatkih ostaja osumljenec na prostosti, preiskovalci pa ocenjujejo, da je bil napad verjetno ciljno usmerjen.

FOTO: Fred Greaves/Reuters

Streljanje se je po podatkih policije zgodilo nekaj minut pred 18. uro po lokalnem času (02.00 GMT) na območju ulice Lucile Avenue v Stocktonu. Predstavnica šerifovega urada je dogodek označila za »nepojmljiv«, navaja Reuters. Vse morebitne očividce pozivajo naj se oglasijo. Med organi pregona, ki so priskočili na pomoč, sta tudi FBI in Urad za alkohol, tobak, orožje in eksplozive (ATF).

Namestnik mestnega župana Jason Lee je na družbenih omrežjih zapisal, da je pretresen in jezen nad novico o streljanju med otroško zabavo. Kot je poudaril, rojstnodnevna zabava nikoli ne bi smela biti kraj, kjer se družine zbojijo za svoja življenja, poroča BBC.