Mobilno gostovanje po pravilih EU po novem tudi v Ukrajini in Moldaviji

S 1. januarjem so se ugodnosti mobilnega gostovanja v Evropski uniji razširile tudi na Ukrajino in Moldavijo. To pomeni, da lahko državljani teh dveh držav med bivanjem v EU ter prebivalci EU ob obisku Ukrajine in Moldavije uporabljajo mobilne storitve – klice, SMS-sporočila in prenos podatkov – brez dodatnih stroškov, po enakih pogojih kot v domačem omrežju.

Razširitev sistema tako imenovanega gostovanja kot doma (RLAH – Roam Like at Home) temelji na sklepu pridružitvenega odbora EU in Ukrajine v trgovinski sestavi ter na sklepu Sveta EU, s katerim je bila v shemo vključena tudi Moldavija.

Dogovor poleg odprave doplačil zagotavlja še enako kakovost in hitrost mobilnih storitev kot v matični državi ter brezplačne klice na enotno evropsko številko za klic v sili 112.

Vključitev Ukrajine in Moldavije v režim ugodnejšega gostovanja je del širšega paketa podpornih ukrepov EU. Obe državi sta kandidatki za članstvo postali leta 2022, kmalu po začetku ruske agresije na Ukrajino. Pri Moldaviji je odločitev obenem povezana s ciljem postopnega vključevanja v notranji trg EU, kot to predvideva pridružitveni sporazum iz leta 2016.

Za Ukrajino je bil sicer že leta 2022 sklenjen prostovoljni dogovor med EU in ukrajinskimi telekomunikacijskimi operaterji, ki je omogočal cenovno dostopne mobilne storitve med EU in Ukrajino. Ta ureditev je veljala do konca leta 2025.

Shema gostovanja kot doma v EU sicer velja od leta 2017 in evropskim uporabnikom omogoča uporabo mobilnih storitev v drugih državah članicah po domačih cenah, ob nespremenjeni kakovosti in hitrosti omrežja.