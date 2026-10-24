Moč ne daje pravice do prisvajanja ozemlja

Mednarodna skupnost je ob prizadevanjih za dosego miru v Ukrajini pred vprašanjem, ali naj potrdi načelo, da se meje ne smejo spreminjati s silo. Bo pod pritiskom vojaške realnosti začela sprejemati prav tisto, kar je po drugi svetovni vojni želela preprečiti? Odgovor na vprašanje je še posebej pomemben za manjše in srednje velike države. Vojna v Ukrajini se približuje kritični točki, v kateri se bo vse težje izogniti vprašanju, pod kakšnimi pogoji jo je mogoče končati. Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjih izjavah znova pozval Ukrajino k dogovoru z Rusijo ter poudarjal rusko vojaško moč in ozemeljske pridobitve. Sledili so pogovori ameriškega odposlanca s predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Oslu in napoved nadaljnjih pogovorov z Vladimirjem Putinom. Diplomatska prizadevanja za ...