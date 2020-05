Močan dejavnik tveganja pri covidu-19 je tudi debelost

Še vedno je največji dejavnik tveganja starost



Že vsakodnevno intenzivno gibanje zmanjša tveganje za zaplete.

Tudi francoski zdravniki ugotavljajo, da je debelost dodaten dejavnik tveganja pri poteku bolezni covid-19. Posnetek je iz bolnišnice v Vannesu v Franciji. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Kako zmanjšati tveganje

Zdravstveni strokovnjaki v ZDA, Veliki Britaniji in Franciji so opravili nekaj študij, ki so pokazale, da je poleg kroničnih bolezni srca in ožilja, bolezni dihal in starosti bolnikov pomemben dejavnik tveganja za zaplete pri okužbi s koronavirusom tudi debelost, danes poroča nemški Spiegel. Po mnenju nekaterih raziskovalcev je velika čezmerna teža celo pomembnejši dejavnik od kroničnih bolezni.Tako je ameriški zvezni urad za zdravje ekstremno čezmerno težo z indeksom telesne teže (BMI) nad 40 že tudi uradno uvrstil med druge doslej znane dejavnike tveganja za zaplete pri bolezni covid-19. Takšno odločitev so sprejeli na podlagi študije , ki so jo zdravniki opravili na 4100 s koronavirusom okuženih bolnikih v New Yorku.Slaba polovica teh okuženih je morala v bolnišnico, a so jih 981 kmalu lahko poslali domov, od preostalih pa jih je 292 umrlo v bolnišnici ali v hospicu. Med bolniki, ki so morali ostati v bolnišnici zaradi zapletov, je bilo največ starejših nad 65 let, drugi najštevilnejši pa so bili čezmerno debeli bolniki z BMI nad 40.Do podobnih izsledkov so prišli tudi raziskovalci v Veliki Britaniji, ki so študijo opravili na velikem vzorcu 17.000 hospitaliziranih okuženih v 166 britanskih bolnišnicah. Tudi tu se je pokazalo, da so poleg kronično bolnih in starejših bolnikov najpogosteje imeli zaplete ali celo umirali bolniki s čezmerno težo. Na veliko manjšem vzorcu 127 bolnikov s covidom-19 v intenzivni negi ene same klinike pa so podobno ugotovili tudi francoski raziskovalci . Ti so v povzetku študije zapisali, da se resnost poteka bolezni povečuje premo sorazmerno z indeksom telesne teže.Obstaja več možnih razlag, zakaj debelost pripomore k hujšim zapletom pri bolnikih s covidom-19. Strokovni vodja Endokrinologikuma v Hamburguje za Spiegel dejal, da je ena od možnih razlag ta, da debelost fizično poslabšuje zmožnost dihanja že pri zdravih ljudeh, še bolj pa seveda pri bolnikih. Maščobne obloge v telesu jemljejo prostor in tako se pljuča pri dihanju ne morejo dovolj razširiti. Slabše prezračena pljuča so tudi bolj dovzetna za okužbe. In ob okužbi s koronavirusom, ki še zmanjša zmožnost dihanja, lahko to hitreje pripelje do resnih zapletov.Poleg mehanskega pa je po Merklovem mnenju možen tudi endokrinološki vpliv debelosti na slabši potek okužbe. Debeli ljudje imajo namreč zaradi tega že v osnovi oslabljen imunski sistem in so bolj od drugih nagnjeni k okužbam. Maščobne celice pa lahko povzročajo manjša kronična vnetja, ki še dodatno slabijo odpornost bolnika in povzročajo hitrejše strjevanje krvi.In kaj storiti, da bi tveganje zmanjšali? »Pljuča je mogoče zelo hitro natrenirati in izboljšati njihovo zmogljivost. Če se dvakrat dnevno gibljete tako intenzivno, da se vam poveča srčni utrip in da se zadihate, ste že veliko storili zase. Počasen sprehod ne pomeni nič, treba je vsaj hitro hoditi ali hitro kolesariti.Po besedahs klinike Helios v Wuppertalu pa se je zdaj znova pokazalo, kako pomembno za zdravje je vzdrževati normalno težo. »Pri predebelih zdaj ni nujno, da shujšajo za trideset kilogramov ali več. Tudi štiri ali šest kilogramov manj telesne teže je dovolj, da se telo začne drugače obnašati,« priporoča.