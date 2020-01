Močan dež prinaša olajšanje, a tudi nove nevarnosti

V Avstraliji, kjer se borijo z obsežnimi gozdnimi požari , so se razveselili močnega dežja. Na eni strani prinaša olajšanje, na drugi pa tudi nove nevarnosti. Meteorologi napovedujejo, da bodo do konca tedna padavine zajele tudi zaradi požarov najbolj prizadeta območja v Novem Južnem Walesu in Viktoriji.A problematično je, da gre za res močne padavine, ki lahko sprožijo hudournike. V sredo popoldne je v le pol ure padlo 44 mm dežja v Avalonu, padavine je spremljal močan veter. Po napovedih bi lahko v Novem Južnem Walesu od srede do sobote padlo do 50 mm dežja, drugod na prizadetih območjih v Viktoriji in na območju Snowy Valley p do 25 mm.Gasilci komaj čakajo napovedane padavine, ki so jih opisali, kot da bi hkrati dobili vsa darila za božič, rojstne dneve, zaroke, obletnice, poroke in zaključke izobraževanja.» A močan dež in močni sunki vetra lahko prinesejo hudourniške poplave. Požarišča so ranljiva za zemeljske plazove in padanje poškodovanih dreves,« je opozorila avstralska meteorologinja. V sredo so tako zabeležili nekaj poplav, prav tako so strele netile nove požare v nacionalnem parku Great Otway.Dež je iz ozračja tudi spral prašne in dimne delce, zaradi katerih je bilo oteženo dihanje.Avstralija se že od septembra bori s hudimi gozdnimi požari, v katerih je umrlo 29 oseb in na milijone živali. Gorelo je na območju, večjem od 10 milijonov hektarov, zgorelo je okoli 2500 domov.