Močan izbruh ognjenika Etna, letališče kljub opozorilu ostalo odprto

Italijanski nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je v ponedeljek sporočil, da so zabeležili močan izbruh ognjenika Etna. Nad Sicilijo je nastal večkilometrski oblak, zaradi katerega so tamkajšnje oblasti izdale najvišjo stopnjo opozorila za zračni promet.

Vse večji pritisk vročih plinov znotraj vulkana je povzročil delno zrušenje enega izmed kraterjev na Etni. Lava je nato stekla po treh različnih pobočjih ognjenika. Kljub temu izbruh ni povzročil poškodb ali gmotne škode, poroča portal The Conversation.

Kljub opozorilu je mednarodno letališče Vincenzo Bellini v bližnji Catanii ostalo odprto, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in nemška DPA. Lava se še vedno izteka, a so se razmere že nekoliko umirile. Pristojne oblasti so zato stopnjo opozorila za zračni promet znižale z rdeče na oranžno.

Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi. Gora je visoka približno 3350 metrov in izbruhne večkrat letno. Izbruhi ognja in pepela, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce.

Ob Etni je dokaj aktiven tudi ognjenik na skoraj 300 kilometrov oddaljenem vulkanskem otoku Stromboli, ki je prav tako priljubljen med turisti.