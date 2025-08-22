Močan potres stresel ožino med Antarktiko in Južno Ameriko

Galerija
Potres z magnitudo 7,5 je danes stresel Drakov preliv, morsko ožino med Južno Ameriko in Antarktiko. Epicenter potresa je bil približno 700 kilometrov južno od Ushuaie, najjužnejšega mesta v Argentini, na globini nekaj manj kot 11 kilometrov.
Ameriški center za opozarjanje na nevarnost cunamijev je izdal opozorilo, a ga je kmalu umaknil, poročajo tuje tiskovne agencije.
Ameriški geološki zavod (USGS) je sprva poročal o potresu z magnitudo 8,0, vendar je kasneje svoje poročilo popravil.
Drakov preliv je 800 kilometrov široka ožina med Južno Ameriko in Antarktiko, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean.
