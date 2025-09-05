Močan potres v Srbiji, tresenje tal čutili tudi v sosednjih državah

Ob 14.43 so v Srbiji zabeležili močan potres, ki je, kot poroča več srbskih medijev, vznemiril prebivalce po vsej državi in tudi širše v regiji. Iz Republiškega seizmološkega zavoda Srbije so sporočili, da je potres dosegel magnitudo 4,5 po Richterjevi lestvici, njegov epicenter pa se je nahajal na območju Sjenice, natančneje na planini Golija.

Medij Blic poroča, da je bilo žarišče potresa na globini med tremi in šestimi kilometri, kar pojasni, zakaj se je tresenje tako močno čutilo na površju.

Po navedbah srbskega seizmološkega zavoda so teoretično intenziteto v epicentru ocenili na V. do VI. stopnjo po Merkalijevi lestvici. Seizmologi so pojasnili, da lahko potresi takšne moči, kot piše K1info, povzročijo manjšo gmotno škodo na slabše grajenih objektih v neposredni bližini epicentra.

Zaenkrat, po poročanju Radia Slobodna Evropa, o večji škodi ali poškodovanih niso poročali.

Tresenje čutili po celotnem Balkanu

Po navedbah portala K1info so tresenje tal čutili v številnih mestih po Srbiji, med drugim v Novem Pazarju, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Jagodini, Nišu, Pančevu in celo v Beogradu.

Spletni portal Blic, ki se sklicuje na objave uporabnikov družbenih omrežij, poroča, da so se tla tresla tudi v sosednjih državah: v Črni gori, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Albaniji in Severni Makedoniji, kjer so prebivalci Skopja prav tako poročali o tresenju.

Številni občani so na družbenih omrežjih in za medije delili svoje izkušnje. »Zatreslo se je dobro, pošteno smo se ustrašili, saj se je v sekundi vse zatreslo,« je za agencijo RINA povedal eden od prebivalcev Sjenice.

Edisa Ratizenović iz kraja Duga Poljana pa je za Blic dogajanje opisala z besedami: »Slišali smo, kot da je nekaj počilo in zagrmelo, zato smo vsi stekli ven.«

Tudi ostala pričevanja z družbenih omrežij, ki so jih zbrali srbski mediji, opisujejo, da se je treslo pohištvo, nekateri pa so imeli občutek, da se »tla premikajo«.

Sledilo je več popotresnih sunkov

Kot poroča Blic, so glavnemu potresu v naslednji uri in pol sledili še šibkejši popotresni sunki. Približno dvajset minut po prvem udaru so seizmografi zabeležili sunek z magnitudo 2,0, kmalu za tem pa še enega z magnitudo 1,9.

Pristojne službe so po poročanju medijev na terenu in spremljajo razmere. Prebivalcem svetujejo, naj ostanejo mirni, v primeru močnejših sunkov pa naj, kot opozarja Blic, poiščejo zavetje pod trdnim pohištvom, se umaknejo od steklenih površin in ne uporabljajo dvigal.