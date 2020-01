Močan potres v Turčiji zahteval najmanj štiri življenja

FOTO: AFP

Iz Turčije poročajo o močnem potresu z magnitudo 6,8, ki je stresel vzhod države. Potres z žariščem v pokrajini Elazig se je zgodil ob 20.55 po krajevnem času.Sprva so poročali le o nekaterih porušenih oziroma poškodovanih objektih in dveh ranjenih ljudeh, kasneje je turški notranji ministerpotrdil štiri smrtne žrtve. Dve v pokrajini Elazig, dve v pokrajini Malatya.Kot poroča Reuters, so v Evropskem mediteranskem seizmološkem centru potrdili, da je bil epicenter potresa 10 kilometrov pod površjem, okoli 550 kilometrov vzhodno od Ankare. Čutili so ga tudi v Siriji, Iranu, Libanonu in celo Libiji.Ker je bilo središče potresa v oddaljenem in redko naseljenem območju Turčije, pričakujejo, da bodo natančnejši podatki o posledicah potresa znani šele naknadno. Soylu je turški tiskovni agenciji Anadolu izrazil upanje, da se število smrtnih žrtev ne bo zvišalo.